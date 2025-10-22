Άρης: Επιστροφή στις προπονήσεις με αρκετά προβλήματα για τον Χιμένεθ

Οι παίκτες του Άρη επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά και το ρεπό της Τρίτης (22/10), με τον Μανόλο Χιμένεθ να έχει διαχειριστεί αρκετά προβλήματα τραυματισμών.

Πιο συγκεκριμένα ο Ντούντου Ροντρίγκες έκανε θεραπεία, ενώ οι Φαμπιάνο Λέισμαν, Μάρτιν Φρίντεκ και Χαμζά Μεντίλ ακολουθήσαν θεραπεία.

Ο Τίνο Καντεβέρε θα υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος του ζημίας του, αφού τραυματίστηκε στη σημερινή προπόνηση.

Τέλος εκτός παραμένει ο Κάρλες Πέρεθ που έκανε θεραπεία και στη συνέχεια ατομικό, ενώ στα ευχάριστα ο Ούρος Ράτσιτς συμμετείχε στο μεγάλο κομμάτι του προγράμματος.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Μετά το ρεπό της Τρίτης, επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Άρη ενόψει του αγώνα με τον Λεβαδειακό στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης» (26/10, 17:00), στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League.

Η προπόνηση της Τετάρτης, που ήταν πρωινή και έγινε στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και ολοκληρώθηκε με παιχνίδια σε μικρό χώρο.

Ο Τίνο Καντεβέρε, που τραυματίστηκε στο γόνατο (κάκωση) στη διάρκεια της σημερινής προπόνησης, θα κάνει μαγνητική, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του.

Αύριο, Πέμπτη θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας (πρωινή προπόνηση στο «Δασυγένειο»).