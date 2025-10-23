Σε ευρωπαϊκό ρυθμό κινείται ο Τύπος, με τα σημερινά ματς των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, ενώ δεν έχει κοπάσει ο θόρυβος από την ήττα του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - SPORTDAY

Από τις τρεις ελληνικές ομάδες που απόψε παίρνουν μέρος σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις η ΑΕΚ έχει την ευκολότερη και συγχρόνως τη δυσκολότερη αποστολή. Την ευκολότερη γιατί η Αμπερντίν ζει μία χρονιά που εξελίσσεται σε πραγματικό εφιάλτη καθώς είναι προ τελευταία στο πρωτάθλημα της Σκωτίας και την δυσκολότερη γιατί μερικές φορές η υποχρέωση να κερδίσεις ένα παιχνίδι -ειδικά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις- παίζει περίεργα παιχνίδια. Πόσο μάλλον αν όπως συμβαίνει στην περίπτωση της ΑΕΚ δεν έρχεσαι κι από το καλύτερο σερί παιχνιδιών μέχρι τώρα στη χρονιά σου... Ο ΠΑΟΚ από τη μεριά του δίνει ένα παράξενο παιχνίδι με τη Λιλ που φέτος κάνει σπουδαία πράγματα και στη Γαλλία αλλά και στο Europa League. Είναι ομάδα αθλητική, δεν σκοράρει πάρα πολύ, ξέρει όμως να παίζει άμυνα και κυρίως μπορεί να παίξει αυτό το πιεστικό ποδόσφαιρο που συχνά πυκνά φέρνει σε δύσκολη θέση τις ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ είναι φορμαρισμένος αλλά στο δικό μου το μυαλό η ερώτηση είναι αν αληθινά θα χτυπήσει το παιχνίδι ή θα το αντιμετωπίσει διαδικαστικά, καθώς στόχος είναι το ελληνικό πρωτάθλημα...

Παίκτη άλλαξε και ο ΠΑΟ καθώς έβγαλε από τη λίστα τον Ντέσερς κι έβαλε τον Πάντοβιτς. Και ο Παναθηναϊκός έχει το δικό του παράξενο παιχνίδι μπροστά. Αγωνίζεται στην Ολλανδία με την Φέγενορντ που όσο καλή είναι στο ολλανδικό πρωτάθλημα, τόσο άσχημα τα πηγαίνει στην Ευρώπη... Αυτό το ματς μοιάζει να είναι το τελευταίο που ο Παναθηναϊκός θα δώσει με τον Κόντη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στη Βέρνη οι παίκτες του είχαν παίξει για να δείξουν ότι τον θέλουν προπονητή τους. Απόψε παίζουν ένα ματς όπου ο δεδομένο είναι ότι ο Κόντης θα παραδώσει τη σκυτάλη στον Μπενίτεθ.

ΝΙΚΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - LIVE SPORT

Άγνωστο είναι αν και κατά πόσο η αναγγελία της πρόσληψης του Μπενίτεθ είναι ικανή να ανεβάσει την ψυχολογία των παικτών του Παναθηναϊκού στο αποψινό με την Φέγενορντ. Έγιναν τόσα και τόσα τις τελευταίες μέρες, που κατάφεραν να σβήσουν τις όποιες ψευδαισθήσεις είχαν καλλιεργηθεί για επικείμενη ανάκαμψη της ομάδας μετά την απόλυση του Βιτόρια και την πρόσληψη του "προσωρινού" Κόντη, ο οποίος παραλίγο να γίνει μόνιμος μετά το εκτός έδρας 4-1 επί της Γιούνγκ Μπόις.

Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά το 1-1 με τον Άρη ίσως αποδειχθεί ευεργετικό. Μέσα στην ομάδα θα πρέπει να ευγνωμονούν τον Ντραγκόφσκι για την γκάφα που έκανε και έφαγε ένα ακόμη αστείο γκολ, τον Τετέ, ο οποίος έχασε επίσης με τον πιο επιπόλαιο τρόπο του κόσμου ένα σίγουρο στο τέλος και τον Γερμανό διαιτητή Τσβάιερ που δεν έδωσε το πέναλτι στον Γερεμέγεφ. Κάτι από αυτά να γινόταν "φυσιολογικά", σήμερα θα μιλούσαν οι γνωστοί κουφιοκεφαλάκηδες για "θριαμβευτικό πέρασμα από τη Θεσσαλονίκη", "μέταλλο" και "απόφαση όλων να μην τα παρατήσουν. Ό,τι του φανεί του καθενός.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Για την ΑΕΚ φέτος η Ευρώπη κουβαλάει ήδη από το πρώτο ματς για τα καλοκαιρινά προκριματικά, ένα τεράστιο «πρέπει». Και δεν το πέταξε από πάνω της,όταν έκανε την τεράστια υπέρβαση με τις τρεις προκρίσεις και με την παρουσία στη φάση των ομίλων. Το ακριβώς αντίθετο. Εξακολουθεί να το κουβαλάει. Η ΑΕΚ φέτος πρέπει, οφείλει να ψάξει μέσα από την πορεία της στο Κόνφερενς, για να ισιώσει όσο το δυνατόν περισσότερο, αυτό που στραπατσάρισε άσχημα τα προηγούμενα χρόνια. Το ευρωπαϊκό της ράνκινγκ, αλλά και το πρεστίζ της.

Η ΑΕΚ και πρέπει και οφείλει να ρίξει μεγάλο βάρος φέτος στην Ευρώπη. Να την δει σαν έναν στόχο που εξακολουθεί να κυνηγά. Που οφείλει να όχι απλώς να είναι ανταγωνιστική, αλλά να φέρνει και να παίρνει αποτελέσματα. Υπό αυτό το πρίσμα, το αποψινό παιχνίδι είναι ένας τελικός. Η Αμπερντίν φυσικά και δεν είναι ένας εύκολος αντίπαλος. Καμία ομάδα που βρίσκεται στην Ευρώπη, δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Όμως, είναι από τις πιο εύκολες, τηρουμένων των δεδομένων και συνθηκών, αντιπάλους, που θα έρθουν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Επομένως, η ΑΕΚ οφείλει να την κερδίσει. Άλλωστε, η πραγματικότητα είναι πως αν δεν το καταφέρει, η συζήτηση για το φετινό ευρωπαϊκό της μέλλον, ήδη από απόψε θα γίνει πολύ διαφορετική και πολύ πιο δύσκολη.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ

Στα «μαλακά» θα πέσει ο Ελβετός VAR του αγώνα της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό διότι κατά την ανάλυση των φάσεων από την ΟΥΕΦΑ έχει πάρει σωστές αποφάσεις και στα δύο πέναλτι. Αυτό που δόθηκε στον Ολυμπιακό και αυτό που πήρε ο Ράσφορντ από τον Τζολάκη. Προφανώς, λοιπόν, θα γίνει ό,τι είναι να γίνει με κάποια τιμωρία στον διαιτητή για την αποβολή του Σαντιάγκο Έσε και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Θα μείνουν και οι φωνές του Ρομπέρτο Ροσέτι προς τον Ουρς Σνάιντερ για την ανακάλυψη της δήθεν παράβασης του Αργεντινού μέσου, θα απορριφθούν τα γενικότερα αιτήματα για να αλλάξει το πρωτόκολλο στις συγκεκριμένες περιπτώσεις καρτών, θα διαφωνήσει η ευρωπαϊκή ομοσπονδία επειδή -λέει- χάνεται χρόνος στα ματς και δεν το θέλει. Όταν, όμως, κρίνονται αγώνες από τέτοια λάθη έχει μικρότερη σημασία, ε;

Ο Ολυμπιακός έγινε θύμα επίδειξης ισχύος από τους Καταλανούς και μπορεί να γίνει την επόμενη φορά και από τους Μαδριλένους, σε μία κόντρα γιγάντων που επηρεάζει όλο το σύστημα. Δήθεν κόπτονται για την αξιοπιστία των αγώνων τα μίντια στη Μαδρίτη που σύσσωμα έκαναν λόγο για «κλοπή», «σφαγή», «σκάνδαλο» και όλα τα σχετικά. Δήθεν «πόνεσαν» για την αδικία που υπέστη μια ελληνική ομάδα ή επειδή «χάλασε» όλο το παιχνίδι, όπως είπε -σε πιο έντονο λεξιλόγιο- ο ίδιος ο Έσε στον ρέφερι. Κλίμα δημιουργούν για το «κλάσικο» της Κυριακής και για τα επόμενα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να δει το παιχνίδι αυτό ως μια ήττα εντός προγράμματος και όχι ως μία συντριβή όπως εξελίχθηκε μετά την παρέμβαση της διαιτησίας. Τι μπορεί να κάνει θεσμικά για να μην το ξαναπάθει είναι μία άλλη κουβέντα. Αγωνιστικά δεν έχει χρόνο για να ασχοληθεί παραπάνω, καθώς τα κρίσιμα είναι μπροστά του. Στο πρωτάθλημα έχει ντέρμπι και στο Τσάμπιονς Λιγκ φυσικά έχει ελπίδες.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΦΙΝΑΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Λίγες φορές βλέπεις μέσα σε μια χρονιά μια απόφαση σαν κι αυτή που πήρε ο Ουρς Σνάιντερ στο ματς του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα. Και αυτό που μένει είναι το σοκ. Γιατί αποδεικνύεται πως ακόμη και την εποχή του... ηλεκτρονικού διαιτητή, όποιος βρίσκεται στο χορτάρι μπορεί να διαλύσει το παιχνίδι και να επιβάλει δικούς του κανόνες και όρους. Η αποβολή του Εσε δεν ήταν απλώς άδικη. Υπήρξε αποτέλεσμα μιας σκληρής αν όχι χυδαίας απόφασης του διαιτητή και εκεί άλλαξαν όλες οι ισορροπίες. Χωρίς όριο και αιδώ, ένας Ελβετός ρέφερι έκρινε πως ο Ολυμπιακός έπρεπε σε εκείνο το χρονικό σημείο να απωλέσει μεγάλο μέρος των ελπίδων του. Συνέβη. Γιατί σημασία δεν έχει μόνο το πώς έρχεται ένα σφύριγμα που σε αποσυντονίζει, αλλά και ο χρόνος που γίνεται αυτό. Ποιο είναι το αποτέλεσμα. Η δυναμική που βγάζουν οι ομάδες εκείνη τη στιγμή. Όλα μπαίνουν στο κόσκινο. Και ήταν καίρια η αποβολή του Έσε γιατί στη συνέχεια τίποτα δεν ήταν όπως πριν.

Φυσικά, μπαίνουν στο ζύγι και διάφορα ερωτήματα και όλα αφορούν στο «μετά» του αγώνα. Έχει ή όχι ευθύνη ο Τζολάκης για κάποια από τα γκολ; Μπορούσε να αντιδράσει διαφορετικά ο Ολυμπιακός και δη ο Μεντιλίμπαρ από τον πάγκο; Να κάνει σκέψεις προκειμένου να ξαναγίνει συμπαγές το σύνολο που έχασε ένα πολύτιμο γρανάζι στη μεσαία γραμμή. Ήρθε και το πέναλτι το τόσο συζητήσιμο και εκεί «έδεσε το γλυκό». Με δύο αποφάσεις σε βάρος τους οι Ερυθρόλευκοι ένιωσαν πως δέχθηκαν δύο γροθιές. Η πρώτη τους ζάλισε. Η δεύτερη τους έβγαλε νοκάουτ. Τρίτη δεν υπήρξε και μάλλον δεν χρειάστηκε.

