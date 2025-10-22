Ολυμπιακός: Αγωνία για τρεις ενόψει ΑΕΚ

Τσικίνιο, Ζέλσον και Ορτέγκα αποχώρησαν με προβλήματα τραυματισμού από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα.

Η βαριά ήττα στη Βαρκελώνη δεν είναι το μόνο πρόβλημα που έχει να διαχειριστεί ο Ολυμπιακός και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενόψει της συνέχειας. Τρεις παίκτες έγιναν αναγκαστική αλλαγή στο Μονζουΐκ και υπάρχει αγωνία στους «ερυθρόλευκους», καθώς ακολουθεί το ντέρμπι με την ΑΕΚ την Κυριακή.

Ο Τσικίνιο αποχώρησε από το παιχνίδι με τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου, λόγω ενοχλήσεων στον οπίσθιο μηριαίο. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός δύσκολα θα προλάβει το κυριακάτικο ματς, μιας και υπέστη μυϊκό τραυματισμό. Βέβαια, θα υποβληθεί σε εξετάσεις και θα διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς.

Λόγω ενοχλήσεων έγιναν αλλαγή και οι Ζέλσον Μάρτινς και Φρανσίσκο Ορτέγκα, με τον Μεντιλίμπαρ να περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να δει αν μπορεί να τους υπολογίζει τόσο για το ντέρμπι με την ΑΕΚ, όσο και για υπόλοιπα ματς που ακολουθούν.