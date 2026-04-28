Playoffs: Ο Παναθηναϊκός για το break, ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύεται το βάθος του

Ανάλυση και προγνωστικά για τo Game 1 του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού απέναντι σε Βαλένθια και Μονακό.

Απέναντι σε ένα στυλ μπάσκετ που αποδεδειγμένα τον δυσκολεύει, ο Παναθηναϊκός πρέπει να δείξει ότι διαθέτει τα τακτικά εργαλεία για να επιβάλλει τα “θέλω” του, στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν. Η απουσία του Κώστα Σλούκα είναι μεγάλη, όμως το "τριφύλλι" έχει βάθος στο ρόστερ του και ήρθε η στιγμή να επενδύσει σε αυτό.

Η Βαλένθια είναι αναμφίβολα η ομάδα-έκπληξη της διοργάνωσης, αποδίδοντας σπουδαίο μπάσκετ στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν. Οι πράσινοι θα χρειαστούν προσαρμογές και “Out of the Box” σκέψη από τον Έργκιν Άταμαν για να αναχαιτίσουν το up-tempo παιχνίδι των Ισπανών και να τους αναγκάσουν να επιτεθούν μετά τα 12’’ πρώτα δευτερόλεπτα.

Κινητήριος μοχλός των “νυχτερίδων” ο All-Euroleague πλέον Ζαν Μοντέρο, ο οποίος αποτελεί και το κέντρο αποφάσεων στο επιθετικό κομμάτι για το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ. Ο Παναθηναϊκός θα βασιστεί στην κυκλοφορία της μπάλας και σε αθλητές που μπορούν να τους δώσουν περιφερειακή εκτέλεση (άρα και τους κατάλληλους χώρους για να αναπτυχθούν οι PnR συνεργασίες) και έξτρα κατοχές. Σε αυτήν την κατεύθυνση, οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (σε πολλούς, διαφορετικούς ρόλους) μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τους φιλοξενούμενους. Είναι δεδομένο ότι η ελληνική transition άμυνα (μια από τις πιο αποτελεσματικές φέτος στην Ευρωλίγκα, σε αντίθεση με αυτήν του μισού γηπέδου) θα έχει αρκετή δουλειά απέναντι σε μια επίθεση που σουτάρει από θέση και αναζητά τη διείσδυση με τα γκαρντ στο “ζωγραφιστό” σε συνέχεια.

Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να παρουσιάσει κάτι καινούργιο τακτικά για να πάρει το τιμόνι της σειράς στα χέρια του. Εάν το κάνει, ελέγχοντας ρυθμό και κατοχές, έχει τύχη για το πολυπόθητο break.

Ολυμπιακός και Μονακό συνεχίζουν να γεμίζουν τις σελίδες στο βιβλίο της δικής αντιπαλότητας, με τη σειρά που ξεκινάει αύριο στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας.

Ιδιαίτερη αγωνιστική συνθήκη; Σαφέστατα. Η Μονακό έχει την πρώτη ύλη για να βγάλει τους ερυθρόλευκους έξω από τις αγωνιστικές τους συνήθειες αλλά μια τέτοια κατάσταση μπορεί να είναι η ευλογία που ψάχνει η ελληνική ομάδα στην παρούσα φάση, λειτουργώντας ως προετοιμασία για αυτό που ακολουθεί. Τα παιχνίδια του F4.

Ο Ολυμπιακός πιθανόν θα κληθεί να κερδίσει τους Μονεγάσκους με ένα τρόπο ολίγον τι ξένο, σε σχέση με το αγωνιστικό του προφίλ στην κανονική περίοδο. Θα χρειαστεί περισσότερη προσωπική φάση, ακόμα μεγαλύτερη επένδυση στο δίδυμο Ντόρσεϊ-Φουρνιέ και τόνους ενέργειας για να φθείρει τους φιλοξενούμενους που -ως γνωστόν- έρχονται στο Φάληρο με συγκεκριμένες λύσεις στον πάγκο τους.

Η πρώτη αναμέτρηση παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από “αναχώματα” και την αίσθηση του αυξημένου κινδύνου για το φαβορί. Οι ερυθρόλευκοι χρειάζονται υπομονή και καλή προετοιμασία. Το βάθος τους, τους δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα απέναντι σε μια Μονακό που σταδιακά θα αρχίσει να χάνει ανάσες, κατάσταση που δεδομένα θα επιδράσει στο παιχνίδι της.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ παραγωγικά, οι Φουρνιέ-Μιλουτίνοφ ως δημιουργοί από διαφορετικά σημεία του γηπέδου και ο Τάισον Ουόρντ ως αμυντικός εξολοθρευτής και πυλώνας στο ενεργειακό κομμάτι, θα αποτελέσουν βασικούς άξονες στην προσπάθεια του Ολυμπιακού. Κλειδιά η προστασία της μπάλας (χαμηλός αριθμός λαθών), οι 1on1 άμυνες και το αμυντικό transition για το σύνολο του κόουτς Μπαρτζώκα.

Πάμε με τον άσσο του Ολυμπιακού σε ένα πρώτο, ανταγωνιστικό ματς στη σειρά.

