Προμηθέας: Η χειρότερη χρονιά της ιστορίας του βαθμολογικά, αγωνιστικά, διοικητικά και… σε κίνδυνο

Όσο ψηλά έφτασε ο Προμηθέας την προηγούμενη διετία, τόσο εκκωφαντικά «έσκασε» τη φετινή σεζόν. Η πώληση-πρόκληση Καραγιαννίδη, τα πήγαινε-έλα στελεχών, προπονητές που άλλαζαν σαν τα πουκάμισα, ξένοι Β διαλογής και το βαρύ στίγμα που άφησαν διαιτησίες.

Η ομάδα του Βαγγέλη Λιόλιου τερμάτισε στην 10η θέση. Αυτή είναι η χειρότερη που έχει καταλάβει στη σύντομη ιστορία της στη GBL κι έρχεται αμέσως μετά την 5η και 4η θέση που κατέλαβε τα δύο προηγούμενα χρόνια όταν, πέραν των διαιτητικών εγκλημάτων που γίνονταν εις βάρος των αντιπάλων, παρουσίαζε ένα σοβαρό αγωνιστικό πρόσωπο υπό την καθοδήγηση και τις επιλογές του Ηλία Παπαθεοδώρου.

Η αποχώρησή του μετά τα όσα είδε, συνοδεύτηκε από ένα χάος που επικράτησε τη φετινή σεζόν. Όχι όμως από την αρχή. Ο Λιμνιάτης με ταπεινό προϋπολογισμό και πολλή δουλειά κράτησε όρθιο τον Προμηθέα, είχε σωστές επιλογές στους ξένους και οι 5 νίκες στον πρώτο γύρο είχαν κυρίως δική του υπογραφή.

Η απόλυσή του άνοιξε τον ασκό του Αιόλου. Ο Προμηθέας ήταν η χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος στον β γύρο και σώθηκε κυρίως σε μια… κουφή νίκη που πέτυχε στη Μύκονο.

Το 2026, στη μετά Λιμνιάτη εποχή, ο Προμηθέας είχε 16 ήττες σε όλες τις διοργανώσεις και μια νίκη, αυτή στη Μύκονο όπου βρέθηκε να προηγείται σε όλο το ματς με 15-20 πόντους διαφορά. Σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια δεν διεκδίκησε ούτε σε ένα τη νίκη παρουσιάζοντας μια εικόνα αγωνιστικής χρεοκοπίας.

Είχε προλάβει όμως με πρωταγωνιστές κυρίως τους διαιτητές, και τρελά σφυρίγματα σε όσα ματς χρειάστηκε βοήθεια, να πάρει νίκες που τον κράτησαν στην κατηγορία.

Από την… υπερήφανη πώληση του Καραγιαννίδη (έναντι 500.000 ευρώ) που έμεινε δανεικός και πληρωμένος όλο το φετινό του συμβόλαιο στην Πάτρα μέχρι την αποχώρηση και την επιστροφή του Σουφλιά, το come back του Γιατρά, γίνεται φανερό ότι επικράτησε… πανικός και ομίχλη.

Με τα πολλά, και με την Τσαρούχα, τον Παπαπέτρου και τον Χατζημπαλίδη να είναι σε περισσότερα ματς… διακριθέντες από τους παίκτες του Προμηθέα, οι Πατρινοί έμειναν βαθμολογικά.

Τώρα όμως αρχίζουν τα δύσκολα καθώς η επόμενη σεζόν δύσκολα θα τους βρει στην GBL.

Ο Προμηθέας έχει καταγγελθεί για εικονική μεταβίβαση καθώς εν τοις πράγμασι αφεντικό εμφανίζεται ο πρόεδρος της ΕΟΚ, σε ένα ρόλο ασυμβίβαστο που μπορεί να τον οδηγήσει στην έκπτωση και την ομάδα της Πάτρας στην ανάκληση πιστοποιητικού συμμετοχής.

Πλέον ο Προμηθέας είναι σε δυσχερή θέση και μετά από τις δύο προηγούμενες σεζόν με πρόκριση στους 16 και τους 8 του BCL, δεν κατάφερε να περάσει από τους ομίλους και η 5η και 4η θέση του ελληνικού πρωταθλήματος μοιάζουν όνειρο ανεπανάληπτο.

Πλέον ο Βαγγέλης Λιόλιος αν συνεχίσει να διοικεί έχει δώσει εντολή να ανέβει το μπάτζετ για μεταγραφές παικτών καθώς ο ανταγωνισμός μεγαλώνει και όπως αποδείχθηκε φέτος οι διαιτητές από μόνοι τους δε μπορούν να κάνουν και θαύματα. Ολα δείχνουν ότι η πώληση του Μπαζίνα στον ΠΑΟΚ έναντι ενός ποσού 700-750.000 ευρώ θα δημιουργήσει ένα σημαντικό πλεόνασμα ώστε να επιλέγει ένα ρόστερ κι ένας προπονητής ταιριαστούς με το επίπεδο της Α1.