ΔΕΑΒ: Νέα ποινή στον Σπανό για «ψυχολογική βία» σε διαιτητές

Το αφεντικό του Ατρόμητου τιμωρήθηκε για τη συμπεριφορά του μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΛ.

Η ΔΕΑΒ τιμώρησε τον Γιώργο Σπανό με πρόστιμο 10.000 ευρώ γιατί μετά τον αγώνα με την ΑΕΛ «και ενώ οι διαιτητές του αγώνα βρίσκονταν στα αποδυτήρια, τους πλησίασε και άσκησε σε βάρος τους ψυχολογική βία».

Το αφεντικό του Ατρόμητου έχει τιμωρηθεί και από τον αθλητικό δικαστή της Σούπερ Λιγκ με απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικό χώρο και αποδυτήρια για ένα μήνα.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

Αφού έλαβε υπόψη της την Έκθεση Παρατηρητή και το φύλλο αγώνα της διοργανώτριας αρχής, από τα οποία προκύπτει ότι, μετά από τη λήξη του αγώνα ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΕΛ NOVIBET, στις 18/04/2026, στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, για την 3η αγωνιστική των Playouts του πρωταθλήματος της Super League 1, περιόδου 2025/2026, και ενώ οι διαιτητές του αγώνα βρίσκονταν στα αποδυτήρια, τους πλησίασε ο μεγαλομέτοχος της γηπεδούχου ομάδας, Γεώργιος Σπανός και άσκησε σε βάρος τους ψυχολογική βία, επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 33/2026 Απόφασή της, σε βάρος του συγκεκριμένου φυσικού προσώπου, Γεωργίου Σπανού, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€).

Εφαρμογή του άρθρου 9 του ν. 5085/2024, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.