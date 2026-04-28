Ολυμπιακός: Γέμισε κόκκινα μπλουζάκια το ΣΕΦ ενόψει Μονακό

Το ΣΕΦ γέμισε κόκκινα μπλουζάκια ενόψει του Game 1 με τη Μονακό για τα playoffs της EuroLeague (21:00, 28/4)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μονακό στο ΣΕΦ για το Game 1 της σειράς των play-off (21:00, 28/4) και το φαληρικό γήπεδο αναμένεται κατάμεστο, καθώς η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έχει ανακοίνωσει sold-out.

Mάλιστα το ΣΕΦ έχει γεμίσει κόκκινα μπλουζάκια ενόψει της αναμέτρησης με τους Μονεγάσκους τα οποία περιμένουν τους φίλους της ομάδας του Πειραιά απόψε το βράδυ.

