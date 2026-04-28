Θα κρίνει αυτή η δίκη το μέλλον της AI; Άρχισε η μάχη του Μασκ με τον Άλτμαν

Το πώς, το τι και το γιατί της δικαστικής διαμάχης των Ίλον Μασκ και Σαμ Άλτμαν, που μπορεί να κρίνει το μέλλον της ΑΙ. Η δικαστική μάχη του Ίλον Μασκ με τον Σαμ Άλτμαν μπορεί να διαμορφώσει το μέλλον της OpenAI (ChatGTP) και γενικότερα, της τεχνητής νοημοσύνης.

Άρχισε στο Όκλαντ της Καλιφόρνια η μεγαλύτερη δίκη της Silicon Valley, μεταξύ δυο εκ των πλουσιότερων κατοίκων της Γης και τεχνολογικών τιτάνων: των Ίλον Μασκ και Σαμ Άλτμαν.

Θα διαρκέσει έως τέσσερις εβδομάδες και αναμένεται να εμφανιστούν για να καταθέσουν, κάποια από τα μεγαλύτερα ονόματα της τεχνολογίας. Σύμφωνα με το NBC, πιθανοί μάρτυρες είναι ο Μασκ, ο Άλτμαν και ο Σατία Ναντέλα, διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, συμπαίκτη της OpenAΙ, όπως και πρώην μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της “μητέρας” του ChatGPT.

Για την ιστορία, το Grok του Μασκ και το ChatGPT του Άλτμαν είναι οι νέοι συνεργάτες του Πεντάγωνου, μετά την άρνηση του Claude της Anthropic να κάνει ό,τι θέλει η κυβέρνηση Τραμπ, ως μέρος του Maven, της ΑΙ πλατφόρμας που σχεδιάζει και εκτελεί τους πολέμους των ΗΠΑ κατά των “απειλών” της.

Τι σχέση έχει ο Μασκ με την OpenAI

Πριν μεταφέρουμε όσα αναφέρονται στη μήνυση του Μασκ, εναντίον της OpenAI, θα χρειαστεί να αποσαφηνιστούν κάποια πράγματα.

Η OpenAI είναι αμερικανικό ερευνητικό εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης (AI) που αποτελείται από

-τη μη κερδοσκοπική OpenAI Incorporated (OpenAI Inc.) που διεξάγει έρευνα, σχετική με την ΑΙ ώστε να προωθήσει και να αναπτύξει “φιλική τεχνητή νοημοσύνη που θα ωφελήσει όλη την ανθρωπότητα” και

-την κερδοσκοπική, θυγατρική της, εταιρεία OpenAI Limited Partnership (OpenAI LP), με επίκεντρο την ενισχυτική μάθηση -θεωρείται ο κύριος ανταγωνιστής του DeepMind, ερευνητικού εργαστηρίου της Google.

Ιδρύθηκε το 2015 από τους Άλτμαν (επιχειρηματίας τεχνολογίας), Γκρεγκ Μπρόκμαν (κορυφαίος μηχανικός λογισμικού), Ιλία Σουτσκέβερ (κορυφαίος επιστήμονας υπολογιστών, με ειδίκευση στη μηχανική μάθηση και την ΑΙ), Βόιτσεχ Ζαρέμπα (επιστήμονας υπολογιστών, με εξειδίκευση στη ρομποτική) και Ντιρκ Κίνγκμα (ερευνητές μηχανικής μάθησης).

Ο στόχος ήταν να ερευνηθεί η τεχνητή νοημοσύνη και να προωθηθεί με τρόπο που “να ωφελήσει την ανθρωπότητα, στο σύνολο της” και να μην περιοριστεί “από την ανάγκη δημιουργίας οικονομικής απόδοσης”.

Εμφανίστηκαν διάφοροι να βοηθήσουν το εγχείρημα, με δωρεές (donors -όχι επενδύσεις που δίνουν μετοχές).

Μεταξύ τους ήταν ο Ίλον Μασκ, ο οποίος έδινε τριμηνιαίες χορηγίες των 5 εκατομμυρίων δολαρίων, από το 2015 έως το 2018, πλήρωνε μέρος του ενοικίου της Open AI, ενώ παραχώρησε 4 Tesla, στα υψηλόβαθμα στελέχη. Μέρος των δωρεών πέρασε μέσω του Musk Foundation.

Ο Νο1 δισεκατομμυριούχος της Γης έφυγε από την OpenAI το 2018 “κατόπιν διαφωνιών ως προς το ποιος θα είχε τον έλεγχο”, όπως υποστηρίζει η εταιρεία.

Προσθέτει ότι ο Μασκ ήθελε σημαντική εξουσία ως προς την κατεύθυνσή της, αλλά οι προτάσεις του απορρίφθηκαν από τους συνιδρυτές, συμπεριλαμβανομένων των Μπρόκμαν και Σουτσκέβερ.

Μετά την αποχώρηση του Μασκ, η Microsoft επένδυσε 1.000.000.000 δολάρια στο OpenAI LP, το κερδοσκοπικό “κομμάτι” της OpenAI, που έδωσε το πρώτο LLM της ιστορίας (ChatGPT), το Νοέμβριο του 2022.

Το 2023 η Microsoft επανήλθε με νέα επένδυση, 10.000.000.000 δολ.

Γιατί μήνυσε ο Μασκ την OpenAI

Η υπόθεση που αναλαμβάνει η δικαστής Ιβόν Γκονζάλεζ Ρότζερς αφορά τη μήνυση που κατέθεσε ο Μασκ τον Αύγουστο του 2024.

Σε αυτήν κατηγορεί την OpenAI για “εγκατάλειψη της αρχικής της αποστολής”, που όπως υποστηρίζει ο πιο πλούσιος άνθρωπος της Γης, είναι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της ανθρωπότητας.

Ο Μασκ λέει ότι η OpenAI εξελίχθηκε σε ένα μοντέλο που έχει ως προτεραιότητα το κέρδος, ειδικά μέσω της συνεργασίας της με την Microsoft.

Αναφέρει ότι συνείσφερε με 38.000.000 δολ στα πρώτα χρόνια λειτουργίας, πιστεύοντας πως η τεχνολογία θα παραμείνει “ανοιχτής πηγής” (διαθέσιμη προς όλους) και θα επικεντρώσει στο δημόσιο συμφέρον.

Επίσης, ισχυρίζεται ότι οι ηγέτες της OpenAI, συμπεριλαμβανομένου του Άλτμαν και του προέδρου, Μπρόκμαν τον παραπλάνησαν ως προς τις μακροπρόθεσμες δομές και προθέσεις, ώστε να δώσει χρήματα “στην ψευδή κερδοσκοπική τους επιχείρηση”.

Η υπόσχεση για διαφάνεια και ασφάλεια ήταν “το αγκίστρι, για την απάτη του Άλτμαν” με την δολιότητα και τη απάτη να είναι “σαιξπηρικών διαστάσεων”. Έκτοτε ο Μασκ αποκαλεί τον Άλτμαν, ως “Απάτη Άλτμαν”.

Οι δικηγόροι του εστιάζουν στο “αδικαιολόγητο πλουτισμό” και την “παραβίαση φιλανθρωπικού ιδρύματος” της OpenAI και μεταξύ όσων επιδιώκουν είναι η ακύρωση ορισμένων εκ των συμφωνιών της OpenAI με τη Microsoft.

Τι λέει η OpenAI για τις κατηγορίες του Μασκ

Η OpenAI λέει ότι τα χρήματα που έδωσε ο Μασκ ήταν δωρεά στo μη κερδοσκοπικό τμήμα της εταιρείας και χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς του. “Τώρα προσπαθεί να παρουσιάσει αυτήν τη δωρεά ως επένδυση, που θα έπρεπε να του δώσει ποσοστό ή αποζημίωση”.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Μασκ διεκδικεί ποσό κοντά στα 150 δισεκατομμύρια δολάρια, σε ζημιές και ζητά την απομάκρυνση του Άλτμαν, από τη θέση του CEO. Ενημέρωσε πως όσα χρήματα και αν πάρει, θα τα δώσει στο μη κερδοσκοπικό “μοντέλο” της OpenAI που έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες.

Μέσω δελτίο Τύπου, επέμεινε ότι παραμένει δεσμευμένη στη δημιουργία Artificial General Intelligence (AGI) που ωφελεί την ανθρωπότητα. Κατηγόρησε τον Μασκ πως κάνει “καμπάνια παρενόχλησης”.

«Η αγωγή του δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια εκστρατεία παρενόχλησης που καθοδηγείται από το εγώ, τη ζήλια και την επιθυμία να επιβραδύνει έναν ανταγωνιστή».

Το βασικό διακύβευμα της δίκης

Το βασικό ζητούμενο της συγκεκριμένης δίκης είναι να απαντηθεί το ερώτημα, ποιος πρέπει να ελέγχει την ΑΙ και προς όφελος ποιου.

Προφανώς και χαμένοι είναι ήδη οι πρωταγωνιστές, καθώς πλήττεται η δημόσια εικόνα τους.

Εν τω μεταξύ, όπως τονίζουν τα δημόσια μέσα μπορεί να αποκαλυφθεί πώς εξελίχθηκε από μια μικρό, μη κερδοσκοπικό, εργαστήριο που δημιουργήθηκε στο διαμέρισμα του Γκρεγκ Μπρόκμαν -εκ των ιδρυτών της-, σε τεχνολογικό γίγαντα, αξίας μεγαλύτερης των 850 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αν δικαιωθεί ο Μασκ, θα επηρεαστεί η είσοδος της OpenAI στο χρηματιστήριο. Αν χάσει ο Μασκ, η δική του ΑΙ (xAI) θα οδηγηθεί σε χειρότερες αποδόσεις.

Δεδομένης της γενικής ανησυχίας των ανθρώπων για την τεχνητή νοημοσύνη και παλαιότερων σχετικών δηλώσεων των πρωταγωνιστών (ο Μασκ έχει πει πως “με την ΑΙ είναι σαν να καλούμε το δαίμονα” και ο Άλτμαν ότι “ο χειρότερος φόβος μου είναι ότι εμείς, στο πεδίο της ΑΙ, μπορούμε να προκαλέσουμε σημαντικό κακό στον κόσμο”) όσα ειπωθούν και αποκαλυφθούν δεν αποκλείεται να κάνουν μεγαλύτερο το σκεπτικισμό.

