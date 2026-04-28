Παναθηναϊκός: Βλέπει... ΑΕΚ ο Ζαρουρί

Για μία ακόμη ημέρα ο Ανάς Ζαρουρί έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού και... βλέπει ΑΕΚ.

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εντός έδρας αγώνα των play offs του πρωταθλήματος με αντίπαλο την ΑΕΚ.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και τακτική, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.Στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος συμμετείχε και σήμερα ο Ζαρουρί, ενώ υπενθυμίζεται πως από χθες επέστρεψαν σε φουλ ρυθμούς Πάλμερ-Μπράουν και Τζούρισιτς.

Αντίθετα, ο Γεντβάι ακολούθησε θεραπεία λόγω θλάσης στον τετρακέφαλο, ατομικό έκανε ο Κάτρης, ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Ντέσερς, Σισοκό.