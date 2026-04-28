Τέλος από την Ελλάς Σύρου ο Χριστοφιλέας - Ανοίγει ο... δρόμος για Καλαμάτα! (pic)

Η Ελλάς Σύρου ανακοίνωσε επίσημα την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον τεχνικό, Παναγιώτη Χριστοφιλέα, ο οποίος αποχωρεί από τους νησιώτες με προορισμό την Καλαμάτα στην Stoiximan Super League!

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελλάς Σύρου:



«Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Παναγιώτη Χριστοφιλέα.



Ο πρόεδρος της ομάδας, κ. Γεώργιος Λεονταρίτης, καθώς και σύσσωμη η οικογένεια της ΠΑΕ Ελλάς Σύρου, εύχονται στον Παναγιώτη Χριστοφιλέα υγεία και κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Η ολοκλήρωση της συνεργασίας συνοδεύεται από ανάμεικτα συναισθήματα, καθώς πρόκειται για έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την ομάδα και το νησί μας. Παράλληλα, αποτελεί για όλους μας ικανοποίηση το γεγονός ότι του δίνεται η ευκαιρία που αξίζει.



Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας θα είναι για πάντα ένας από εμάς.



Παναγιώτη καλή επιτυχία!».