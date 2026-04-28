Δυνατή εκτός έδρας η Μάνσφιλντ, σκόραρε και στα 50 παιχνίδια της η Μπάγερν

Πίτερμπορο και Μάνσφιλντ δίνουν το προτελευταίο τους παιχνίδι στη Λιγκ 1, χωρίς να έχουν βαθμολογικό κίνητρο. Πρώτος ημιτελικός στο Τσάμπιονς Λιγκ ανάμεσα στην κάτοχο Παρί Σεν Ζερμέν και το φαβορί για τη φετινή κατάκτηση, Μπάγερν.

Τουλάχιστον δύο γκολ είχαν τα 8 τελευταία της Πίτερμπορο με τη Μάνσφιλντ.

Στη 19η θέση βρέθηκε η Πίτερμπορο μετά και από την ήττα του Σαββάτου με 3-1 από τη Στόκπορτ. Ήταν η έβδομη διαδοχική αγωνιστική χωρίς νίκη, αλλά και το 12ο παιχνίδι που βρίσκει δίχτυα. Στην έδρα της σκοράρει εδώ και 7 ματς, ενώ εντός θα παίξει και την τελευταία αγωνιστική το Σάββατο, με την Ντόνκαστερ. Ένας βαθμός της αρκεί για να παραμείνει στην κατηγορία, ενώ τα καταφέρνει και με δύο ήττες, αρκεί η τρεις βαθμούς κατώτερη Έξετερ να μην κερδίσει την 5η Μπράντφορντ ή αν κερδίσει να μην καλύψει το -6 γκολ που έχει από την Πίτερμπορο. Η Μάνσφιλντ βρίσκεται στην 11η θέση μετά από τις δύο σερί επιτυχίες της. Πιο πρόσφατη το εκτός έδρας 4-1 επί της 9ης και αήττητης για 5 ματς Χάντερσφιλντ. Έχασε μόλις 2/16 πιο πρόσφατους αγώνες μακριά από την πόλη της και αποτελεί την 5η καλύτερη εκτός έδρας ομάδα, με 7-8-7. Βαθμολογικά αδιάφοροι αντίπαλοι, με την ισοπαλία να έχει σημαντικές πιθανότητες επιβεβαίωσης.

Στο +6 ξέφυγε στο γαλλικό πρωτάθλημα η Παρί Σεν Ζερμέν μετά από το υπέρ της 3-0 στο Ανζέ και την ισοπαλία της 2ης Λανς με την Μπρεστ. Με το ίδιο σκορ είχε νικήσει τρεις μέρες νωρίτερα τη Ναντ, ενώ τρία 24ωρα πιο πριν είχε ηττηθεί με 1-2 από τη Λυών. Την ένατη διαδοχική της νίκη σε όλες τις διοργανώσεις σημείωσε η Μπάγερν, με 4-3 εκτός έδρας επί της Μάιντς. Βλέποντας το εις βάρος της σκορ στο ημίχρονο (3-0) θα νόμιζες ότι τώρα που κατέκτησε το πρωτάθλημα δεν την νοιάζει πλέον η Μπουντεσλίγκα και θα ασχοληθεί με το Τσάμπιονς Λιγκ και το Κύπελλο (τελικός με Στουτγάρδη). Αλλά όχι. Στο β’ μέρος μπήκαν οι Κέιν και Ολίσε και με τη βοήθειά τους ήρθε η ανατροπή. Τιμωρημένος απόψε ο προπονητής Βενσάν Κομπανί. Τραυματίστηκε και θα λείψει ο Πορτογάλος αμυντικός Γκερέιρο (6 γκολ). Η Μπάγερν σκόραρε και στους 50 φετινούς αγώνες της, ενώ μετράει 5 σερί νίκες απέναντι στην πρωταθλήτρια Γαλλίας στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Σε πολύ καλή κατάσταση οι πρωταθλήτριες σε Γαλλία και Γερμανία. Τον Νοέμβριο οι Βαυαροί επικράτησαν 2-1 στο Παρίσι για τη League Phase, στην τρίτη διαδοχική τους νίκη στη γαλλική πρωτεύουσα. Το combo Χ2&U 3,5 που επιβεβαιώθηκε σε 10/12 πιο πρόσφατα μεταξύ τους προσφέρεται σε ικανοποιητική απόδοση.

910. ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ - ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ Χ 3,50

915. ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΜΠΑΓΕΡΝ Χ2&U 3,5 2,70