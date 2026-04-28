Δυνατή εκτός έδρας η Μάνσφιλντ, σκόραρε και στα 50 παιχνίδια της η Μπάγερν

Τουλάχιστον δύο γκολ είχαν τα 8 τελευταία της Πίτερμπορο με τη Μάνσφιλντ.
Στη 19η θέση βρέθηκε η Πίτερμπορο μετά και από την ήττα του Σαββάτου με 3-1 από τη Στόκπορτ. Ήταν η έβδομη διαδοχική αγωνιστική χωρίς νίκη, αλλά και το 12ο παιχνίδι που βρίσκει δίχτυα. Στην έδρα της σκοράρει εδώ και 7 ματς, ενώ εντός θα παίξει και την τελευταία αγωνιστική το Σάββατο, με την Ντόνκαστερ. Ένας βαθμός της αρκεί για να παραμείνει στην κατηγορία, ενώ τα καταφέρνει και με δύο ήττες, αρκεί η τρεις βαθμούς κατώτερη Έξετερ να μην κερδίσει την 5η Μπράντφορντ ή αν κερδίσει να μην καλύψει το -6 γκολ που έχει από την Πίτερμπορο. Η Μάνσφιλντ βρίσκεται στην 11η θέση μετά από τις δύο σερί επιτυχίες της. Πιο πρόσφατη το εκτός έδρας 4-1 επί της 9ης και αήττητης για 5 ματς Χάντερσφιλντ. Έχασε μόλις 2/16 πιο πρόσφατους αγώνες μακριά από την πόλη της και αποτελεί την 5η καλύτερη εκτός έδρας ομάδα, με 7-8-7. Βαθμολογικά αδιάφοροι αντίπαλοι, με την ισοπαλία να έχει σημαντικές πιθανότητες επιβεβαίωσης.
Στο +6 ξέφυγε στο γαλλικό πρωτάθλημα η Παρί Σεν Ζερμέν μετά από το υπέρ της 3-0 στο Ανζέ και την ισοπαλία της 2ης Λανς με την Μπρεστ. Με το ίδιο σκορ είχε νικήσει τρεις μέρες νωρίτερα τη Ναντ, ενώ τρία 24ωρα πιο πριν είχε ηττηθεί με 1-2 από τη Λυών. Την ένατη διαδοχική της νίκη σε όλες τις διοργανώσεις σημείωσε η Μπάγερν, με 4-3 εκτός έδρας επί της Μάιντς. Βλέποντας το εις βάρος της σκορ στο ημίχρονο (3-0) θα νόμιζες ότι τώρα που κατέκτησε το πρωτάθλημα δεν την νοιάζει πλέον η Μπουντεσλίγκα και θα ασχοληθεί με το Τσάμπιονς Λιγκ και το Κύπελλο (τελικός με Στουτγάρδη). Αλλά όχι. Στο β’ μέρος μπήκαν οι Κέιν και Ολίσε και με τη βοήθειά τους ήρθε η ανατροπή. Τιμωρημένος απόψε ο προπονητής Βενσάν Κομπανί. Τραυματίστηκε και θα λείψει ο Πορτογάλος αμυντικός Γκερέιρο (6 γκολ). Η Μπάγερν σκόραρε και στους 50 φετινούς αγώνες της, ενώ μετράει 5 σερί νίκες απέναντι στην πρωταθλήτρια Γαλλίας στο Τσάμπιονς Λιγκ.
Σε πολύ καλή κατάσταση οι πρωταθλήτριες σε Γαλλία και Γερμανία. Τον Νοέμβριο οι Βαυαροί επικράτησαν 2-1 στο Παρίσι για τη League Phase, στην τρίτη διαδοχική τους νίκη στη γαλλική πρωτεύουσα. Το combo Χ2&U 3,5 που επιβεβαιώθηκε σε 10/12 πιο πρόσφατα μεταξύ τους προσφέρεται σε ικανοποιητική απόδοση.
910. ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ - ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ Χ 3,50
915. ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΜΠΑΓΕΡΝ Χ2&U 3,5 2,70