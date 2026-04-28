Τραυματίστηκε ο γιος του Ζιντάν, σοβαρός κίνδυνος να χάσει το Μουντιάλ

Ο Λούκα Ζιντάν, γαλλικής υπέστη διάσειση κατά τη διάρκεια αγώνα της B’ κατηγορίας της Ισπανίας με τη Γρανάδα και έχει κάταγμα στο σαγόνι και το πηγούνι, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογός του, ενάμιση μήνα πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο 27χρονος τερμαφύλακας, γιος του Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος επέλεξε να εκπροσωπήσει την Αλγερία, συγκρούστηκε στον αγώνα με την Αλμερία.

«Σε συνεννόηση με το ιατρικό επιτελείο του συλλόγου, θα αποφασίσει τις επόμενες ώρες για τη θεραπεία που θα ακολουθηθεί για τον τραυματισμό του», ανέφερε η ανακοίνωση του συλλόγου.

Η χειρουργική επέμβαση θα μπορούσε να αναγκάσει τον τερματοφύλακα (6 συμμετοχές), ο οποίος πρόσφατα έπαιξε στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής τον περασμένο Ιανουάριο, να αποσυρθεί από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 (11/6- 19/7).



Η απουσία του θα περιέπλεκε σοβαρά τα πράγματα για τον προπονητή του, Βλαντιμίρ Πέτκοβιτς, ο οποίος έχει τραυματίες επίσης τους δύο άλλους τερματοφύλακες, τον Άντονι Μαντρέα (SM Καέν) και τον Μέλβιν Μαστίλ (Σατντ Νιονέ).