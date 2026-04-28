Κέβιν Αντράντε: Η «κολόνα» της Μπάλτικα που έγινε… υπόθεση αγοράς

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον Κολομβιανό στόπερ της Μπάλτικα που συνδέθηκε με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.

Ο Κέβιν Αντράντε «κυκλοφόρησε» για την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ (το ίδιο είχε συμβεί με τον Δικέφαλο του Βορρά και τον περασμένο Γενάρη) με φόντο καλοκαιρινό παζάρι που έρχεται.

Όπως αναφέρει το «Transferfeed» επικαλούμενο πηγές από τη Ρωσία, οι δύο ελληνικοί σύλλογοι συγκαταλέγονται μεταξύ των ομάδων που έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον 26χρονο Κολομβιανό στόπερ της Μπάλτικα.

Στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται επίσης οι ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Λοκομοτίβ Μόσχας, Ζενίτ με την ομάδα της Αγίας Πετρούπολης να φέρεται πως έχει ήδη καταθέσει πρόταση ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Μπαλτίκα αξιώνει ένα ποσό κοντά στα 4,5 με 5 εκατ. ευρώ για την παραχώρησή του.

Ο Αντράντε αγωνίζεται στη ρωσική ομάδα από τον Ιανουάριο του 2024 και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, κάτι που ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση της Μπάλτικα.

Από την πρώτη του παρουσία στη ρωσική ομάδα κατάφερε να καθιερωθεί, μετρώντας ήδη σημαντικό αριθμό συμμετοχών και αποτελώντας βασικό στέλεχος της αμυντικής γραμμής.

Αξίζει να σημειωθεί πως λίγους μήνες μετά τη μεταγραφή του στη Ρωσία, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής είχε τοποθετηθεί δημόσια, δηλώνοντας πως δεν μετάνιωσε για την επιλογή του.

Αντιθέτως, είχε τονίσει ότι προσαρμόστηκε γρήγορα στο νέο περιβάλλον, επισημαίνοντας πως η παρουσία αρκετών ξένων (και κυρίως Λατινοαμερικανών) παικτών στο πρωτάθλημα τον βοήθησε σημαντικά στην ομαλή ένταξή του.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν τότε και οι εκπρόσωποί του, οι οποίοι ξεκαθάριζαν πως δεν υπήρχε καμία ενεργή συζήτηση για μεταγραφή, δίνοντας προτεραιότητα στη δουλειά του παίκτη με τη Μπάλτικα.

Χωρίς να αποκλείουν μελλοντικά σενάρια, φρόντισαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, προστατεύοντας τόσο τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή όσο και τη θέση του συλλόγου.

Η εικόνα που προέκυπτε εκείνη την περίοδο ήταν ενός παίκτη απόλυτα προσηλωμένου στην ομάδα του και χωρίς διάθεση να πιέσει καταστάσεις για αποχώρηση.

Ωστόσο, από τότε μέχρι σήμερα, τα δεδομένα ενδέχεται να έχουν διαφοροποιηθεί καθώς το όνομά του έχει αρχίσει να απασχολεί ολοένα και περισσότερους συλλόγους.

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε εξέλιξη γύρω από το μέλλον του δεν μπορεί παρά να περάσει μέσα από τη στάση της Μπάλτικα, η οποία εμφανίζεται διατεθειμένη να διαπραγματευτεί μόνο υπό συγκεκριμένες οικονομικές προϋποθέσεις.

Με τις απαιτήσεις να κυμαίνονται, σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ από τη Ρωσία, μεταξύ 4 - 5 εκατομμυρίων ευρώ, γίνεται σαφές πως πρόκειται για μια υπόθεση που δεν αναμένεται να είναι απλή για τους ενδιαφερόμενους.