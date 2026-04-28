«20 χρόνια έχω να πάρω σύνταξη, θα την πάρω αύριο, θα δεις τι θα κάνω», έλεγε ο 89χρονος σε ταξιτζή - Έκανε πρόβα!

Σοκ προκαλεί το γεγονός ότι ένας 89χρονος άνδρας, ρακοσυλλέκτης, με μια καραμπίνα πυροβόλησε πέντε άτομα στο κέντρο της Αθήνας και ακόμη παραμένει άφαντος!

Τα στοιχεία του έχουν έρθει στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορά μπλε μακριά καμπαρντίνα, με την ΕΛ.ΑΣ. να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Ο 89χρονος, που αντιμετωπίζει βαριά ψυχιατρικά προβλήματα, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται χθες να είχε πάρει ταξί από την Πλατεία Βικτωρίας με κατεύθυνση την οδό Λουκάρεως, ενδεχομένως ως μια «πρόβα επίθεσης» και κατόπτευσης του χώρου.

Στο ταξί βρισκόταν μαζί μια γυναίκα με το παιδί της.

Ο 89χρονος φαίνεται να είπε στον οδηγό ταξί «20 χρόνια παλεύω να βγάλω σύνταξη. Θα την πάρω όμως, αύριο να δεις τι θα κάνω». Ο οδηγός ταξί ενημέρωσε το κέντρο της εταιρείας ραδιοταξί.

Σήμερα αναγνώρισε στη φωτογραφία του δράστη τον ηλικιωμένο τον οποίο χθες είχε πάρει πελάτη.

Υπενθυμίζεται ότι ο 89χρονος δράστης πυροβόλησε το πρωί ένα άτομο στον ΕΦΚΑ και στη συνέχεια τέσσερα άτομα στο Πρωτοδικείο.

Πηγή: iefimerida.gr