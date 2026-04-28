Δημάτος: «Οι πιθανοί αντίπαλοι και τα κέρδη του ΟΦΗ στην ευρωπαϊκή του επιστροφή»

Ο Ανδρέας Δημάτος μίλησε στην εκπομπή “Κερκίδα” της Τηλεόρασης Creta για όλα όσα αφορούν την ευρωπαϊκή συμμετοχή του ΟΦΗ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ανδρέας Δημάτος:

Για την παρουσία του ΟΦΗ σε league phase: «Δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο για να στενοχωρηθεί καθώς κατά την ταπεινή μου άποψη, για μια ομάδα που επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από τόσα χρόνια, θα είναι πολύ καλό γιατί θα τον βοηθήσει όπως βοήθησε και την ΑΕΚ που δεν είχε μεγάλη βαθμολογία τα προηγούμενα χρόνια. Απεναντίας, η παρουσία του στο Conference League θα είναι πολύ χρήσιμη. Θέλω να πω με την σειρά μου και εγώ συγχαρητήρια στον ΟΦΗ, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε έκπληξη την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, γιατί ζήσαμε την ομαδάρα του Ευγένιου Γκέραρντ, ήταν μια πραγματικά μεγάλη ομάδα και βέβαια το ίδιο ισχύει και για την τωρινή ομάδα όπου έχω προσωπικές σχέσεις με τον Ηλία Πουρσανίδη, τον Μανώλη Βογιατζάκη και τον Βασίλη Λαμπρόπουλο».

Για την πληροφόρηση που είχε η UEFA: «Σήμερα, στα γραφεία της UEFA ήταν λογικό να ακούγεται και όσοι Έλληνες δουλεύουμε στη Νιόν ώστε να δεχόμαστε διευρευνητικές ερωτήσεις για το ποιος είναι ο ΟΦΗ και είναι φυσιολογικό να υπάρχει μια ανησυχία για το αν θα έχουμε πρόβλημα συνεργασίας και φυσικά από την πλευρά μου, γνωρίζοντας τι είναι ο ΟΦΗ, πως θα είναι τυχεροί όσοι αναλάβουν τα παιχνίδια του στην Κρήτη και για το Παγκρήτιο Στάδιο και κυρίως για την σιγουριά που έχω για την άψογη συνεργασία και τον επαγγελματισμό των ανθρώπων του ΟΦΗ ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που έχει η league phase. Όμως ως club αυτό που μεταφέραμε είναι πως η UEFA θα συνεργαστεί με έναν απόλυτα, επαγγελματικά, σύλλογο».

Για τους υποψήφιους αντιπάλους του ΟΦΗ: «Όταν γίνει η κλήρωση στις 3 Αυγούστου και μακάρι να είναι παρόντες και οι πέντε ελληνικοί σύλλογοι. Όταν ο ΟΦΗ θα κληρώνεται για τα play offs του Europa League δεν θα έχουν γίνει καν οι αγώνες της 3ης προκριματικής φάσης, οπότε θα κληρωθεί με ζευγάρι όπου η μια ομάδα θα είναι από το γκρουπ των ισχυρών και θα κατασκοπεύσει τους δύο πιθανούς αντιπάλους του στα play offs. Υπάρχει η πιθανότητα να κληρωθεί με μονό αντίπαλο αν είναι στους ισχυρούς κάποιος από τους υπόλοιπους 4 κυπελλούχους που μαζί με τον ΟΦΗ είναι στα play offs, δηλαδή κυπελλούχοι Βελγίου, Τσεχίας, Τουρκίας, Νορβηγίας και Ελλάδας. Αν κληρωθεί με κάποιον από αυτόν που δεν θα έχει υποχρεώσεις στον 3ο προκριματικό γύρο όμως το πιο πιθανό σενάριο είναι στους 12 πιθανούς αντιπάλους του, οι 10-11 θα είναι ζευγάρια του 3ου προκριματικού γύρου».

Για το πού θα βρίσκεται: «Κατά μεγάλο ποσοστό ο ΟΦΗ θα είναι στους ανίσχυρους γιατί δεν έχει δικό του συντελεστή άρα πάει με τον εθνικό που είναι γύρω στους 9 χιλιάδες. Το όριο των ισχυρών του Europa League είναι πολύ ψηλός, ακόμα και στα προκριματικά του Conference θα ήταν στους ανίσχυρους».

Για τα εγγυημένα έσοδα που θα έχει ο ΟΦΗ: «Η league phase έχει εγγυημένο ποσό 4,3 εκατ. ευρώ που είναι το μπόνους συμμετοχής, εκεί προστίθεται το παλιό market pool που έχει να κάνει με τον 5ετη συντελεστή του ΟΦΗ, 10ετη της χώρας και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε ασφαλή πρόβλεψη όμως αν πάρουμε υπ’ όψιν μας εκείνο του Παναθηναϊκού, ας υπολογίσουμε ένα έξτρα ποσό 2 εκατ. ευρώ. Αν είναι στο Europa League, υπολογίζουμε εγγυημένο ποσό ύψους 6 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο στο Conference είναι 3,17 εκατ. ευρώ και αν λάβουμε υπ’ όψιν μας την ΑΕΚ που ήταν επίσης χαμηλά, θα πρέπει πάλι να υπολογίσουμε τον συντελεστή του ΟΦΗ στις 36 ομάδες και τον συντελεστή της ομάδας και το τηλεοπτικό συμβόλαιο, μπορεί ο ΟΦΗ να υπολογίζει ακόμα 1 με 1,5 εκατ. ευρώ μέσω του market pool».

Για το γεγονός ότι ο ΟΦΗ συμμετέχει για πρώτη φορά σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης: «Ο ΟΦΗ έχει εγγυημένη θέση σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία του. Ο ΟΦΗ στις 28 Αυγούστου στο Μονακό θα είναι παρών, αυτό που δεν ξέρουμε ακόμα είναι αν θα βρίσκεται στο Europa League ή στο Conference. Αυτό το εξασφαλίζει φέτος, δεν θα το είχε πέρυσι αν είχε κερδίσει τον τελικό με τον Ολυμπιακό. Επειδή η Ελλάδα συμμετέχει ως 12η, όποιος και αν ήταν κυπελλούχος θα είχε το αυτόματο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αυτήν την στιγμή είναι η μοναδική ομάδα που ξέρει ότι θα βρίσκεται στην league phase και η επόμενη είναι εκείνη που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Επαναλαμβάνω πως δεν θα δημιουργήσει κανένα κακό το αν θα αποκλειστεί από τα προκριματικά του Europa όπου θα δώσει έξι αγώνες και συνολικά ο ΟΦΗ ξέρει πως την επόμενη σεζόν έχει εγγυημένα 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια ή 10 αν παίξει στο Europa League».

Για τα κέρδη που θα αποκομίσει αν βρεθεί στο Conference: «Αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση, δεν θα με εκπλήξει ο ΟΦΗ αν παίξει στο Conference και δεν περιορίσει την ευρωπαϊκή του πορεία μόνο στην league phase. Αυτό όμως έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες και στο ποδόσφαιρο δεν είναι τίποτα σίγουρο αλλά έτσι όπως γνωρίζω το club του ΟΦΗ, η πορεία του θα είναι ανοδική και όχι στάσιμη επειδή πήρε το κύπελλο. Διαθέτει έναν φιλόδοξο ιδιοκτήτη, πολύ επαγγελματίες στο οργανωτικό κομμάτι, πολύ καλό Έλληνα προπονητή, Έλληνες παίκτες και γηγενείς και αυτό είναι που του δημιουργεί και ευκολία με το ρόστερ που πρέπει να δημιουργήσει όπου οι 8 εξ’ αυτών πρέπει να είναι από την Ελλάδα».

Για τη φιέστα του ΟΦΗ: «Δεν είναι πολλές οι ομάδες εκτός από τους 4, που θα μπορούσαν να διοργανώσουν μια τέτοια φιέστα και με αυτήν την ανταπόκριση από τον κόσμο, γιατί μπορεί για την Κρήτη να είναι αυτονόητο αλλά στην υπόλοιπη Ελλάδα όχι».

Για το γεγονός ότι κάποιοι υποτιμούν την παρουσία του ΟΦΗ στη league phase: «Αυτήν την στιγμή δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο ΟΦΗ του χρόνου και μακάρι η συμμετοχή του να σηματοδοτήσει το 5Χ5 στις league phase. Εγώ λοιπόν θα πάρω το χειρότερο σενάριο για τον ΟΦΗ που η πιο άπειρη, ευρωπαϊκά, δεν έχει την υποχρέωση για 3 προκρίσεις το καλοκαίρι και αυτό το βάρος πέφτει σε ΠΑΟ, ΠΑΟΚ που έχουν την εμπειρία και μπορεί να είναι ισχυροί. Η παρουσία του ΟΦΗ σε league phase αυξάνει και δεν μειώνει τις πιθανότητες της Ελλάδας για το 5Χ5 εκεί. Ακόμα και αν ο ΟΦΗ αποκλειόταν στον προκριματικό γύρο, η διαίρεση των βαθμών θα γινόταν δια πέντε. Με απλά και αντικειμενικά κριτήρια για το ελληνικό ποδόσφαιρο ώστε να βρεθούμε στο ευρωπαϊκό τοτέμ, είναι καλό που θα βρίσκεται ο ΟΦΗ στην league phase».