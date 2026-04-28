Χωρίς φρένα ο Σίνερ, ασταμάτητος και ο Φις (vids)

Ποιος θα τον σταματήσει; Ο Γιάνικ Σίνερ ξεπέρασε το εμπόδιο του Καμ Νόρι στη Μαδρίτη και έφτασε τις 20 διαδοχικές νίκες στο tour!

Σε σούπερ φόρμα ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο, επικράτησε του αριστερόχειρα Βρετανού (Νο.23) με 6-2, 7-5 σε 86 λεπτά και πέρασε στα προημιτελικά του Madrid Open, όπου θα συναντήσει τον νικητή του ματς Κοπσίβα-Χόδαρ.

Ο 24χρονος Ιταλός έχει πλέον 25 σερί νίκες σε τουρνουά Masters και αν καταφέρει να κατακτήσει τον τίτλο στην ισπανική πρωτεύουσα, θα γίνει ο πρώτος τενίστας που κερδίζει πέντε συνεχόμενα 1000άρια! Θυμίζουμε ότι το σερί του ξεκίνησε πέρυσι στο Παρίσι και ακολούθησαν Indian Wells, Μαϊάμι και Μόντε Κάρλο.

Σε εξαιρετική κατάσταση, πάντως, είναι και ο Αρτούρ Φις, νικητής στη Βαρκελώνη, που άφησε εκτός με 6-3, 6-4 τον Τομάς Ετσεβέρι και πέρασε για πρώτη φορά στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ο 21χρονος Γάλλος (Νο.25) επέστρεψε τη φετινή σεζόν μετά από σοβαρό τραυματισμό και πολύμηνη απουσία, όμως έχει καταφέρει να βρίσκεται στο Νο.5 του Race!

Το επόμενό του εμπόδιο θα προκύψει από τον αγώνα ανάμεσα στον Γίρι Λεχέτσκα και τον Λορέντζο Μουζέτι.

Στη Μαδρίτη παραμένει και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που θα διεκδικήσει σήμερα (περίπου στις 16.00) ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά απέναντι στον κάτοχο του τίτλου Κάσπερ Ρουντ.