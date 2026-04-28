Δίκη για τα Τέμπη: Μήνυση κατά Κυρανάκη και δήλωση κατηγορίας κατά Καραμανλή προανήγγειλε κατηγορούμενος

Υποστήριξη κατηγορίας κατά του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή, θα καταθέσει ο κατηγορούμενος επιθεωρητής διοίκησης του ΟΣΕ Λάρισας, Δημήτρης Νικολάου, όπως γνωστοποίησε ο συνήγορός του, Θέμης Σοφός.

Παράλληλα, ανακοίνωσε πως ο κ. Νικολάου επιφυλάσσεται να καταθέσει μήνυση κατά του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Υπενθυμίζεται πως ο Δημήτρης Νικολάου είναι ένας από τους τέσσερις που το ελληνικό δημόσιο θα υποστηρίξει την κατηγορία απέναντί του. Όπως ανέφερε ο συνήγορός του, «ο κ. Νικολάου επιφυλάσσεται να υποβάλει μήνυση κατά του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμιση, όπως επίσης υποστήριξη κατηγορίας κατά του διατελέσαντος υπουργού κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή, στην εκκρεμή δικογραφία ενώπιον του κυρίου Αρεοπαγίτη ανακριτή».

«Δεν τέλεσε αξιόποινη πράξη ο κ. Νικολάου ως προσωρινός προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας. Δεν κατέστρεψε την ασφάλεια της συγκοινωνίας, ούτε προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου», συνέχισε.

«Μη νόμιμη, απαράδεκτη και αβάσιμη η δήλωση του Δημοσίου»

Ο κ. Σοφός χαρακτήρισε ως μη νόμιμη τη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας του ελληνικού δημοσίου και πρόσθεσε πως η «δήλωση που υπογράφουν οι νομικοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είναι μη νόμιμη και απαράδεκτη λόγω αοριστίας, όπως είναι και αβάσιμη». Τόνισε ότι αποτελεί «σχήμα οξύμωρο» το να «υποβάλλει δήλωση το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κατά τεσσάρων πολιτών χωρίς να έχει λάβει γνώση της δικογραφίας». «Ο κ. Κυρανάκης δεν αντιλαμβάνεται με τι μηνύει τον κατηγορούμενό μου», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο τόνισε πως «το ελληνικό δημόσιο αδράνησε εγκληματικά», αναφερόμενος στα προβλήματα του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Μητέρα θύματος: «Δεν έπρεπε να πάρουν σταθμάρχη τον Σαμαρά»

Παρέμβαση της Άλμα Λάτα, η μητέρα της αδικοχαμένης στο δυστύχημα Κλαούντια Λάττα, προκάλεσε τη διακοπή της διαδικασίας, κατά τη διάρκεια της αγόρευσης του Θέμη Σοφού. Η κ. Λάτα καταφέρθηκε τόσο κατά του κ. Νικολάου, όσο και του μοιραίου σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά. «Δεν έπρεπε να πάρουν τον Σαμαρά σταθμάρχη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια, κατηγόρησε τον επιθεωρητή του ΟΣΕ στη Λάρισα, λέγοντας ότι ουσιαστικά προσλάμβαναν κόσμο χωρίς τα απαραίτητα προσόντα. Ως εκ τούτου, όπως είπε, εκείνοι ήταν δύσκολο να ανταποκριθούν σε ένα ήδη διαλυμένο σιδηροδρομικό σύστημα, το οποίο έθετε και θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των επιβατών.

Τέλη Μαΐου η συνέχιση της δίκης

Στις 27 Μαΐου θα συνεχιστεί η δίκη για τα Τέμπη - όπου αναμένεται να εξεταστούν εκ νέου οι ενστάσεις των κατηγορουμένων για την υποστήριξη της κατηγορίας - καθώς στο ενδιάμεσο θα μεσολαβήσουν οι εργασίες αναδιαμόρφωσης της αίθουσας.

Σημειώνεται πως κατά τη σημερινή (28/4) πέμπτη δικάσιμο, στο ακροατήριο βρέθηκαν πέντε εκ των 36 κατηγορούμενων και οι υπόλοιποι εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους. Στην αίθουσα έδωσαν το παρών και ελάχιστοι συγγενείς θυμάτων.

Πηγή: ethnos.gr