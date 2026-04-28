Δυναμική παρουσία της Affidea στο Delphi Economic Forum

Η Affidea Ελλάδος έδωσε δυναμικό «παρών» στο φετινό Delphi Economic Forum αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της προηγμένης διάγνωσης και των καινοτόμων μοντέλων φροντίδας στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και αποτελεσματικού Συστήματος Υγείας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Affidea, Θεόδωρος Καρούτζος, έθεσε στο επίκεντρο δύο πρωτοβουλίες που απαντούν στις σύγχρονες προκλήσεις της δημογραφικής γήρανσης και της αυξανόμενης επιβάρυνσης από χρόνια νοσήματα όπως η παχυσαρκία.

Με σταθερό προσανατολισμό στην πρόληψη, την καινοτομία και την πρόσβαση όλων σε ποιοτικές υπηρεσίες, η Affidea συνεχίζει να διαμορφώνει ένα μέλλον όπου η Δημόσια Υγεία δεν αποτελεί απλώς προτεραιότητα, αλλά συλλογική ευθύνη και κοινό όραμα για περισσότερα και καλύτερα χρόνια ζωής.