Σενάριο επιστροφής-έκπληξη για Μουρίνιο στη Ρεάλ

Έντονη φημολογία έχει προκύψει γύρω από τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς δημοσίευμα του Athletic αναφέρει ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής του Ζοζέ Μουρίνιο στον πάγκο της ομάδας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Φλορεντίνο Πέρεθ, φέρεται να είναι ο βασικός υποστηρικτής της ιδέας, επιδιώκοντας αλλαγές μετά από δύο σεζόν χωρίς σημαντικούς τίτλους.

Ακόμη, ο νυν τεχνικός Άλβαρο Αρμπελόα, που ανέλαβε τον Ιανουάριο, αναμένεται να αποχωρήσει στο τέλος της χρονιάς.

Η πιθανή επιστροφή του Πορτογάλου τεχνικού προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα στο εσωτερικό του συλλόγου. Από τη μία πλευρά, θεωρείται ένας προπονητής με ισχυρή προσωπικότητα και σημαντικές επιτυχίες, όπως το πρωτάθλημα Ισπανίας το 2012, όταν η Ρεάλ έσπασε ρεκόρ βαθμών και γκολ. Από την άλλη, η προηγούμενη θητεία του είχε αφήσει εντάσεις στα αποδυτήρια, κάτι που δεν έχει ξεχαστεί.