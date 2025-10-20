«Τρέλα» Σισέ για Μπενίτεθ και Παναθηναϊκό: «Φέρε την ομάδα μας εκεί που ανήκει!» (pic)

Ο Τζιμπρίλ Σισέ εξέφρασε την μεγάλη του χαρά για την επερχόμενη συνεργασία μεταξύ του αγαπημένου του Παναθηναϊκού και του Ράφα Μπενίτεθ, προπονητή με τον οποίον κατέκτησαν μαζί την κορυφή της Ευρώπης.

Ο παλαίμαχος Γάλλος επιθετικός αγάπησε όσο ελάχιστοι ξένοι παίκτες τον Παναθηναϊκό, λατρεύτηκε από τον κόσμο του συλλόγου και δεν έχει σταματήσει να εκφράζει τα «πράσινα» αισθήματά του σε κάθε ευκαιρία.

Φυσικά δεν θα μπορούσε να αφήσει ασχολίαστη την είδηση της συνεργασίας του «Τριφυλλιού» με τον Ράφα Μπενίτεθ, προπονητή με τον οποίον κατέκτησαν την κορυφή της Ευρώπης το 2005, στην Λίβερπουλ.

Ο Σισέ λοιπόν δημοσίευσε μια φωτογραφία του με τον πολύπειρο τεχνικό, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Καλή τύχη κόουτς. Φέρε την ομάδα μας εκεί που αξίζει. Πανάθα μόνο!».

Δείτε το story του: