MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Τα highlights του ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, όπου οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν με 2-0.
Τα highlights του ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (vid)