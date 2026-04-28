Σλούκας: «Θα γυρίσω σύντομα - Θετική σκέψη, αισιοδοξία και πίστη στην ομάδα»

Το πρώτο του μήνυμα έστειλε ο Κώστας Σλούκας μετά την επιτυχημένη αρθροσκόπηση, τονίζοντας πως θα επιστρέψει γρήγορα.

Την επάνοδό του στη δράση σκέφτεται ήδη ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος το πρωί υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση στο αριστερό του γόνατο.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Aktor εξέφρασε σε ανάρτησή του τις ευχαριστίες του στους γιατρούς, ενώ έστειλε τη θετική του σκέψη στους συμπαίκτες του, ενόψει της μάχης που δίνουν απόψε στη Βαλένθια για τα play off της Euroleague.

Αναλυτικά:

Ήδη μετράω αντίστροφα για επιστροφή.

Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς μου που ανέλαβαν την επέμβαση,

κ. Τριανταφυλλόπουλο Ιωάννη (υπεύθυνος ιατρικού επιτελείου ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)και κ. Χίσσα Διονύση (υπεύθυνος ιατρικού επιτελείου ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)

Όπως και σε όλο το προσωπικό του ΥΓΕΙΑ.

Τα μηνύματα ενδιαφέροντος και στήριξης άπειρα ,οπότε θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους εσάς.

Δύσκολο πολύ να απέχω απ το πιο σημαντικό κομμάτι της χρονιάς. Όμως έτσι είναι ο πρωταθλητισμός. Θα γυρίσω σύντομα.

Θετική σκέψη, αισιοδοξία και πίστη στην ομάδα και σε όλη την αποστολή για μία σκληρή μάχη!

ΚΟΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΝΑ όπως πάντα. 🍀