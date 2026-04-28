Με Γιαννακόπουλο στην Ισπανία ο Παναθηναϊκός

Με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο δίπλα στην ομάδα και στην Ισπανία θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός.

Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ ταξιδεύει για τη χώρα της ιβηρικής χερσονήσου για να παρακολουθήσει το παιχνίδι του «τριφυλλιού» κόντρα στη Βαλένθια για τα πλέι οφ της Euroleague.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του γνωστοποίησε πως πετάει για την Ισπανία και θα είναι στη «Roig Arena» για να στηρίξει την προσπάθεια του Παναθηναϊκού για break.

Υπενθυμίζουμε πως ο DPG βρέθηκε την Κυριακή και στην προπόνηση των «πρασίνων» στο «Τ-Center» και για ακόμα μια φορά έδειξε την έμπρακτη στήριξή του σε παίκτες και προπονητικό επιτελείο.