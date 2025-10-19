Στη Νέα Μεσημβρία και στο «πλευρό» του ΠΑΟΚ ξανά ο Γιαννάκης! (vids)

Ο Γιαννάκης είναι ξανά εδώ, μετά τον χαμό του πατέρα-ήρωά του, Λουκά, δίνοντας το «παρών» στον αγώνα των γυναικών του ΠΑΟΚ απέναντι στις Νέες Ατρομήτου, με τις παίκτριες να τον αγκαλιάζουν πριν την έναρξη.

Η είδηση του χαμού του Λουκά Μήγιου, ενός πατέρα που αφιέρωσε τη ζωή του στην φροντίδα του γιου του, Γιαννάκη, «σημάδεψε» τις προηγούμενες μέρες τους «ασπρόμαυρους» και όχι μόνο.

Ο Γιαννάκης όμως είναι και πάλι εδώ. Δίπλα στην ομάδα που αγαπάει και του... δίνει ζωή. Είναι δίπλα στον ΠΑΟΚ, δίνοντας το «παρών» στον αγώνα της 5ης αγωνιστικής της Womnes Football League μεταξύ του ΠΑΟΚ και τις Νέες Ατρομήτου.

Μάλιστα, πριν την έναρξη του αγώνα, οι παίκτριες των δύο ομάδων έσπευσαν προς το μέρος του, αγκαλιάζοντας και στηρίζοντάς τον σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή που βιώνει.

Δείτε τα χαρακτηριστικά πλάνα μέσα από την κάμερα του SDNA: