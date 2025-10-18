Με τον Ελ Κααμπί να σκοράρει μόλις στα 54 δεύτερα και να βάζει άλλο ένα γκολ με πέναλτι στο 44΄, ο Ολυμπιακός πέρασε «αέρα» από την έδρα της Λάρισας χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερα εμπόδια (0-2).

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πέρασε με άνεση από την Λάρισα κόντρα στην ΑΕΛ Novibet και με μεγάλο πρωταγωνιστεί τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί επέστρεψε στις νίκες και... πάτησε προσωρινά κορυφή, πιάνοντας την ΑΕΚ στην κορυφή της βαθμολογίας με 16 βαθμούς. Το... βλέμμα των παικτών του Ολυμπιακού στρέφεται πλέον στο μεγάλο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα την προσεχή Τρίτη (18/10, 19:45) στο Μονζουίκ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι Πειραιώτες ξεκίνησαν... ονειρικά το παιχνίδι, καθώς μετά από εξαιρετική ανάπτυξη από τα αριστερά και παράλληλο γύρισμα του Ορτέγκα για τον Ελ Κααμπί, ο Μαροκινός με τρομερό τακουνάκι έκανε το 0-1 στα 56 δευτερόλεπτα! Οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συνέχισαν να πιέζουν ψηλά και να έχουν τον έλεγχο της αναμέτρησης, ενώ στο 10' είχαν τεράστια στιγμή για το 0-2, όμως το εντυπωσιακό ψαλιδάκι του Ελ Κααμπί μετά από σέντρα του Ποντένσε, έφυγε λίγο άουτ. Ένα λεπτό μετά νέα προσπάθεια του Ελ Κααμπί με το κεφάλι μετά από σέντρα του Γιαζίτσι, μπλόκαρε ο Μελίσσας σταθερά. Στο 12' ήρθε η πρώτη καλή στιγμή της ΑΕΛ Novibet στο ματς με του σουτ του Χατζηστραβού να μην ανησυχεί τον Τζολάκη. Οι Θεσσαλοί είδαν στο 18' τον Δεληγιαννίδη να τραυματίζεται και να μην μπορεί να συνεχίσει το ματς, με αποτέλεσμα ο Παπαγεωργίου να περνάει στη θέση του. Επτά λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός απείλησε ξανά με το σουτ του Σιπιόνι εκτός περιοχής να φεύγει δίπλα από το δεξί δοκάρι του Μελίσσα.

Στη συνέχεια ο ρυθμός της αναμέτρησης έπεσε με τις δύο ομάδες να κάνουν αρκετά λάθη. Στο 38' οι ερυθρόλευκοι έφτασαν μια... ανάσα από το 0-2, αλλά ο Ελ Κααμπί αστόχησε από θέση βολής. Δυο λεπτά μετά ο Ολυμπιακός είχε νέα καλή στιγμή με την προσπάθεια του Ποντένσε να καταλήγει σε κόρνερ μετά την απόκτηση του Μελίσσα. Τελικά οι νταμπλούχοι Ελλάδας κατάφεραν να βρουν και δεύτερο τέρμα στο 44', με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ελ Κααμπί, μετά από παρέμβαση του VAR για χέρι του Κοβάτσεβιτς σε σουτ του Μάνσα και on field review από τον διαιτητή Τσακαλίδη. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο δραστήριος Ελ Κααμπί είχε και νέα στιγμή για χατ τρικ, αλλά ο πορτιέρε της ΑΕΛ Novibet μπλόκαρε σταθερά το πλασέ που επιχείρησε. Ο Ολυμπιακός είχε πατημένο το... γκάζι και έφτασε κοντά στο 0-3 στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά το ωραίο πλασέ του Ποντένσε έφυγε λίγο άουτ.

Ο ρυθμός της αναμέτρησης έπεσε στο δεύτερο ημίχρονο, λόγω και των αρκετών αλλαγών των δύο ομάδων. Ο Ολυμπιακός ήλεγχε όμως το ματς, είχε την κατοχή της μπάλας και δεν άφηνε περιθώρια στους Θεσσαλούς για να βρουν κάτι καλό στην επίθεση. Η ΑΕΛ Novibet απείλησε στο 64' την εστία του Τζολάκη, με το μακρινό σουτ του Στάικου να μην ανησυχεί τον Έλληνα κίπερ. Στα επόμενα λεπτά δεν σημειώθηκε κάποια αξιοσημείωτη φάση με τους Πειραιώτες να διαχειρίζονται με άνεση το υπέρ τους σκορ.

Ο διαιτητής Τσακαλίδης έδειξε την άσπρη βούλα για πέναλτι υπέρ της ΑΕΛ Novibet στο 74', αλλά πήρε πίσω την απόφαση του μετά από on field review, καθώς ο Μπρούνο βρήκε πρώτα μπάλα σε φάση με τον Μούργο. Στο 81' ο Ολυμπιακός αναπτύχθηκε πολύ ωραία, αλλά ο Μπαγκαλιάνης πρόλαβε τον Γιάρεμτσουκ που πέρασε στη θέση του Ελ Κααμπί ο οποίος αγωνίστηκε για πρώτη φορά φέτος σε επίσημο ματς, μετά τον τραυματισμό που αντιμετώπισε από την προετοιμασία της ομάδας. Δύο λεπτά μετά το μακρινό σουτ του Μουζακίτη έφυγε ψηλά άουτ. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τελικό σφύριγμα της λήξης και έτσι ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες και ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας παρέα με την ΑΕΚ στους 16 βαθμούς. Η ΑΕΛ Νovibet έμεινε στους 4 πόντους και στην 12η θέση της κατάταξης.

ΑΕΛ Novibet (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης (18΄ Παπαγεωργίου), Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Κοβάσεβιτς (46΄ Κοσονού), Πέρες, Στάικος, Χατζηστραβός (72΄ Αντράντα), Μούργος, Ουάρντα (57΄ Γκαράτε), Πασάς (57΄ Τούπτα).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα (58΄ Μπρούνο), Μάνσα, Ρέτσος, Κοστίνια, Σιπιόνι (65΄ Μουζακίτης), Έσε, Τσικίνιο (73΄ Νασιμέντο), Γιαζίτσι (58΄ Καμπελά), Ποντένσε, Ελ Κααμπί (73΄ Γιάρεμτσουκ).