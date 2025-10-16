O Λάζαρος, o Χοσέμι και η… ελληνική κληρονομιά του Ράφα Μπενίτεθ

Το SDNA κάνει rewind στο χρόνο κι ανασύρει δύο ιστορίες με πρωταγωνιστή τον άλλοτε τεχνικό της Λίβερπουλ (νυν μεγάλο φαβορί για τον πάγκο του Παναθηναϊκού) και δύο ποδοσφαιριστές που «όργωσαν» τα ελληνικά γήπεδα.

Σε επαφές με τον Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Ο πολύπειρος Ισπανός τεχνικός είναι σε ανοιχτή γραμμή με τους «πράσινους» για το πρότζεκτ της μεταξύ τους συνεργασίας.

Για τον 65χρονο κόουτς οι συστάσεις περιττεύουν, δεδομένου πως διαθέτει πλούσιο και…βαρύ βιογραφικό με παρουσία μεταξύ άλλων σε Βαλένθια, Λίβερπουλ, Ίντερ, Τσέλσι, Νάπολι, Ρεάλ Μαδρίτης κι ενώ ο τελευταίος του σταθμός ήταν στην Θέλτα από την οποία αποχώρησε το Μάρτιο του ΄24.

Την περίοδο της θητείας του στη Λίβερπουλ, ο Μπενίτεθ συνδέθηκε και με δύο παίκτες που έγραψαν ουκ ολίγα χιλιόμετρα στα ελληνικά γήπεδα.

Χοσέμι: Η πρώτη μεταγραφή στη Λίβερπουλ

Μετά από δύο πρωταθλήματα Ισπανίας κι ένα Κύπελλο ΟΥΕΦΑ με τη Βαλένθια με τον ισπανικό σύλλογο, ο Μπενίτεθ ανέλαβε τη Λίβερπουλ το 2004.

Στους «Κόκκινους» παρέμεινε για έξι χρόνια και προχώρησε σε πολλές μεταγραφές, αρκετές εκ των οποίων αφορούσαν Ισπανούς ποδοσφαιριστές.

Την πρώτη του χρονιά απέκτησε τους Τσάμπι Αλόνσο από την Σοσιεδάδ (16 εκ. ευρώ), Φερνάντο Μοριέντες από τη Ρεάλ Μαδρίτης (9.25 εκ.), Λουίς Γκαρσία από τη Μπαρτσελόνα (8.75 εκ.), ως ελεύθερο τον Αντόνιο Νούνιεζ από τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά τον άλλοτε…δικό μας, Χοσέμι από τη Μάλαγα (3 εκ.)

Το καλοκαίρι του 2004 o Χοσέμι (φωτ.) αποτέλεσε την πρώτη μεταγραφή του Μπενίτεθ στη Λίβερπουλ από τη Μάλαγα έναντι 3 εκατ. ευρώ.

Αγωνίστηκε σε πέντε ματς στο Τσάμπιονς Λιγκ της σεζόν 2004-05, παίζοντας περιφερειακό ρόλο στην κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ από τους «Reds».

Τον Ιανουάριο του 2006 επέστρεψε στην Ισπανία για την Βιγιαρεάλ ως αντάλλαγμα για τον Γιάν Κρόμκαμπ, ενώ το 2008 μετακόμισε στην Μαγιόρκα, όπου έμεινε άλλα δύο χρόνια.

Ο Χοσέ Μιγκέλ Γκονζάλες Ρέι η πιο γνωστός ως Χοσέμι, ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα για τον Ηρακλή, ωστόσο οι 26 συμμετοχές του την σεζόν 2010-11 στην Σούπερ Λίγκα δεν ήταν αρκετές, μια και ο «Γηραιός» υποβιβάστηκε για εξωαγωνιστικούς λόγους.

Ακολούθησε μία σεζόν στην Β’ Ισπανίας με την Καρταχένα, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για να φορέσει τις φανέλες των Λεβαδειακού (25 συμμ. το 2012-13) και εν συνεχεία της Ξάνθης (16 αγώνες το 2013-14). Επόμενος προορισμός του η ινδική Σούπερ Λιγκ και η Ατλέτικο Κολκάτα, με την οποία αγωνίστηκε το 2014 και το 2015.

Συνολικά αγωνίστηκε σε 351 επίσημα ματς στην καριέρα του, κατακτώντας το Ιντερτότο μες την Βιγιαρεάλ, το Τσάμπιονς Λιγκ και το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ με την Λίβερπουλ, καθώς και την Σούπερ Λιγκ με την Κολκάτα το 2014.

Το κανάλι με τον Χριστοδουλόπουλο

Ο Έλληνας agent, Αντώνης Αποστολόπουλος, μιλούσε απευθείας το καλοκαίρι του 2006 με τον coach - Μπενίτεθ για τη μεταγραφή του δικού του, Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου στη Λίβερπουλ!

Τα δημοσιεύματα του Τύπου έκαναν λόγο τότε για συμφωνία διάρκειας τριών ετών, με τον ιστορικό σύλλογο της Αγγλίας, αφού προηγουμένως ο παίκτης πέρασε με επιτυχία τα τράιαλς και τα ιατρικά τεστ στα οποία υποβλήθηκε.

Ο ΠΑΟΚ ωστόσο είχε διαφορετική άποψη και ο ποδοσφαιριστής δεσμευόταν με συμβόλαιο, με συνέπεια η συμφωνία με τη Λίβερπουλ να «ναυαγήσει».