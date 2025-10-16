Ο Φατίχ Τερίμ νέος ομοσπονδιακός της Τσεχίας με μυθικό συμβόλαιο

Ο Φατίχ Τερίμ ετοιμάζεται για ένα ακόμη μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα του, επιστρέφοντας στην ευρωπαϊκή προπονητική σκηνή. Ο έμπειρος Τούρκος τεχνικός θα αναλάβει την εθνική ομάδα της Τσεχίας, αντικαθιστώντας τον Ιβάν Χάσεκ, μετά τη λύση της συνεργασίας του τελευταίου.

Μετά το σύντομο πέρασμά του από τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Σαμπάμπ, ο 72χρονος προπονητής επιστρέφει στην Ευρώπη σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό. Η συμφωνία με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Τσεχίας βρίσκεται στο τελικό στάδιο, με την επίσημη ανακοίνωση να θεωρείται θέμα χρόνου.

Σύμφωνα με τσεχικά δημοσιεύματα, ο μισθός του Τερίμ θα είναι πραγματικά εντυπωσιακός: θα λαμβάνει 400.000 ευρώ τον μήνα, δηλαδή περίπου 100.000 ευρώ την εβδομάδα — ποσό-ρεκόρ για τα δεδομένα της χώρας.

Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του έμπειρου τεχνικού φέρεται να έπαιξε ο Πάβελ Νέντβεντ. Ο άλλοτε μεγάλος άσος της εθνικής Τσεχίας και νυν αθλητικός διευθυντής της ομάδας συνεργάστηκε με τον Τερίμ στην Αλ Σαμπάμπ, όπου ο Τούρκος δούλεψε για έξι μήνες, καταγράφοντας 12 νίκες, 4 ισοπαλίες και 7 ήττες σε 23 ματς (51-34 τέρματα).

Με αυτή τη συμφωνία, ο Φατίχ Τερίμ επιστρέφει στο προσκήνιο της ευρωπαϊκής προπονητικής με φόντο μια νέα πρόκληση σε εθνικό επίπεδο.