Ο Φατίχ Τερίμ νέος ομοσπονδιακός της Τσεχίας με μυθικό συμβόλαιο

Μετά το σύντομο πέρασμά του από τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Σαμπάμπ, ο 72χρονος προπονητής επιστρέφει στην Ευρώπη σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό. Η συμφωνία με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Τσεχίας βρίσκεται στο τελικό στάδιο, με την επίσημη ανακοίνωση να θεωρείται θέμα χρόνου.
Σύμφωνα με τσεχικά δημοσιεύματα, ο μισθός του Τερίμ θα είναι πραγματικά εντυπωσιακός: θα λαμβάνει 400.000 ευρώ τον μήνα, δηλαδή περίπου 100.000 ευρώ την εβδομάδα — ποσό-ρεκόρ για τα δεδομένα της χώρας.
Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του έμπειρου τεχνικού φέρεται να έπαιξε ο Πάβελ Νέντβεντ. Ο άλλοτε μεγάλος άσος της εθνικής Τσεχίας και νυν αθλητικός διευθυντής της ομάδας συνεργάστηκε με τον Τερίμ στην Αλ Σαμπάμπ, όπου ο Τούρκος δούλεψε για έξι μήνες, καταγράφοντας 12 νίκες, 4 ισοπαλίες και 7 ήττες σε 23 ματς (51-34 τέρματα).
Με αυτή τη συμφωνία, ο Φατίχ Τερίμ επιστρέφει στο προσκήνιο της ευρωπαϊκής προπονητικής με φόντο μια νέα πρόκληση σε εθνικό επίπεδο.