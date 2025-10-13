Η αδιανόητη προσφορά της Αλ Χιλάλ για τον Γιαμάλ!

Με 400 εκατομμύρια ευρώ στο... χέρι χτύπησαν την «πόρτα» της Μπαρτσελόνα οι Σαουδάραβες, όμως το μεγαλύτερο «αστέρι» του κόσμου δεν κουνιέται από τη Βαρκελώνη!

Όπως αναφέρει η ισπανική ιστοσελίδα «Fichajes.net», η Αλ Χιλάλ του Σιμόνε Ιντζάγκι έχει, ήδη, επικοινωνήσει με την Μπαρτσελόνα, η οποία απέρριψε την προσφορά της.

«Ο Γιαμάλ δεν πωλείται!» λένε από την Καταλονία, καθώς ο 18χρονος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2031, το οποίο περιλαμβάνει σταθερό μισθό περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ, συν ένα μπόνους υπογραφής των 25 εκατομμυρίων που κατανέμεται σε έξι χρόνια!

Αυτή την στιγμή βρίσκεται εκτός δράσης με τραυματισμό και στόχος του Χάνσι Φλικ, είναι να ρισκάρει όσο το δυνατόν λιγότερο, ώστε να έχει τον Γιαμάλ διαθέσιμο στο «ElClásico» με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 26 Οκτωβρίου, πέντε ημέρες μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.