Δρόσος: «Τα Χανιά δεν αλλάζουν έδρα – Σύντομα ο νέος προπονητής»

Ο Δημήτρης Δρόσος διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα για “μεταφορά” των Χανίων στην Αθήνα ενώ αναφέρθηκε σε όλα όσα συνέβησαν από το περασμένο καλοκαίρι.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Χανιά, Δημήτρης Δρόσος, παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στον ΣΠΟΡ FM 104,2 στο Ηράκλειο, κατά την οποία διέψευσε κατηγορηματικά τα πρόσφατα δημοσιεύματα που ήθελαν την ομάδα να «μετακομίζει» στην Αθήνα, αποσαφηνίζοντας ότι κάτι τέτοιο ποτέ δεν συζητήθηκε ούτε πέρασε από το μυαλό του. Ακόμα μίλησε για τη φετινή προσπάθεια και τον νέο προπονητή.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Δρόσου:

Για τα δημοσιεύματα που ήθελαν τα Χανιά να “μετακομίζουν” στην Αθήνα: «Δεν θέλω να χαρακτηρίζω ανθρώπους ή δημοσιεύματα, προτιμώ να μιλάω με τις ενέργειες μου, στο βάθος του χρόνου έχω ακούσει και έχω δει πολλά. Δεν χρειάζεται καν ν’ απαντήσω, ούτε θα περνούσε ποτέ από το μυαλό μου να ερχόμουν στα Χανιά, να πάρω την ομάδα και να την πάω άλλου. Ούτε καν υπήρξε ποτέ αυτό, καταλαβαίνω από που βγήκε αυτό το δημοσίευμα που λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε, προέκυψε στην Αθήνα και προσπαθούμε κάθε μέρα να κρατήσουμε όρθια την ομάδα. Υπάρχουν πολλά θέματα να λυθούν, οπότε ο καθένας τα μεταφράζει όπως θέλει. Η δική μου δουλειά είναι να προσπαθώ στο 101% και αυτό κάνω από την πρώτη μέρα και τέτοιες σκέψεις δεν έχουν περάσει από το μυαλό μου και για να κλείσω αυτό το κεφάλαιο, δεν ξέρω πότε θα φύγω εγώ αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι τα Χανιά δεν θα φύγουν ποτέ από την ομάδα. Η ομάδα ανήκει στα Χανιά και όχι σε μένα. Εγώ προσπαθώ να δώσω όραμα και πνοή στην ομάδα».

Για την απόφαση του ν’ ασχοληθεί με τα Χανιά: «Όπως πολλοί γνωρίζουν, είχα ασχοληθεί και παλαιότερα με τον αθλητισμό και με μεγάλες ομάδες στο μπάσκετ και το ποδόσφαιρο και με την Παναχαϊκή για ένα μικρό διάστημα. Τα δύο τελευταία χρόνια βλέποντας την κατάσταση στην Πάτρα, κάναμε κάποιες συζητήσεις με κάποιους φίλους όπου οργανώναμε την διάσωση της Παναχαϊκής, αυτό δεν έγινε και κάπου εκεί εμφανίστηκαν κάποιοι φίλοι – γνωστοί που μου μετέφεραν την ιστορία για τα Χανιά και εφόσον είχα αποφασίσει να μπω ξανά στο ποδόσφαιρο, ήταν μια ομάδα που την ήξερα, είχα ακούσει τα καλύτερα για την λειτουργία της, γνώριζα πως είχε πάντα καλή ομάδα εκτός από τον τελευταίο χρόνο που αντιμετώπισε κάποια βαθμολογικά θέματα. Επικοινώνησα με τον κ. Ροκάκη, βρήκαμε γρήγορα κοινό παρονομαστή και θεωρήσαμε και οι δύο πως άξιζε ο κόπος για να σωθούν τα Χανιά και να μην αποσυρθούν από το πρωτάθλημα. Να προσπαθήσουμε όλοι ώστε να δώσουμε στα Χανιά κάτι που δεν έχει καταφέρει, μια άνοδο στην Super League 1 με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν και τον χρόνο που απαιτείται».

Για το χτίσιμο της ομάδας από το μηδέν: «Αυτό ήταν το μικρότερο πρόβλημα, να βρούμε παίκτες γιατί βρήκα μόνο ένα δελτίο, τον Πρεβεζάνο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν και είναι ακόμα ότι σε όλα τα επίπεδα, από τις “Κ” ομάδες, από τα γραφεία της ΠΑΕ είχαν αποδεχθεί όλοι ότι θ’ αποσυρθεί, οπότε με την βοήθεια παλιών και νέων στελεχών να προλάβουμε τις ημερομηνίες. Το γνωρίζαμε από την αρχή, το είχα πει στην πρώτη μου συνέντευξη είχα αναφέρει πως ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι θα γίνουν λάθη. Δεν κρύβω πως οι δυσκολίες είναι πολύ περισσότερες από ότι περίμενα, κάθε μέρα είναι ένα νέο πρόβλημα και μια νέα μάχη. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν είναι πολλοί εκείνοι που βρίσκονται δίπλα μου, έχω πολύ καλή επικοινωνία με τους οργανωμένους που βοηθούν όσο μπορούν. Όμως λείπουν πολλά στελέχη, θα πω ένα απλό παράδειγμα ότι σε όλες τις πόλεις, ξενοδοχεία, εστιατόρια, βοηθούν τις τοπικές ομάδες με διάφορους τρόπους, στα Χανιά, στην πόλη μας γιατί πλέον βρίσκομαι πολλές μέρες εκεί, και έχω πει ότι σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν ψαροχώρια και εκπροσωπούνται από μια ποδοσφαιρική ομάδα. Και η πόλη γίνεται γνωστή από την ομάδα. Μπορεί τα Χανιά να είναι γνωστά για τις παραλίες τους, να είναι νούμερο 1 προορισμός το καλοκαίρι όμως το ποδόσφαιρο είναι κάτι άλλο, σε κάνει γνωστό παντού. Η τοπική κοινωνία έχει πολλούς λόγους να στηρίξει μια ομάδα στην Super League 2, πόσο δε μάλλον στην Super League 1 και πρέπει να αγκαλιαστεί η ομάδα. Είμαστε πιθανόν η μοναδική ομάδα που δεν έχουμε βρει ακόμα σπίτια για τους παίκτες, δεν είναι εύκολο να ταξιδέψουμε. Μέχρι και τώρα που μιλάμε (σημ. Πέμπτη) δεν έχει εξασφαλιστεί το ταξίδι της ομάδας στα Χανιά. Ούτε καν λόγος για να βρούμε αεροπορικά εισιτήρια, στο πλοίο και πρέπει να το πω εδώ ότι η ΑΝΕΚ είναι η μοναδική εταιρεία που στέκεται δίπλα μας και αν δεν ήταν αυτή, δεν θα ταξιδεύαμε. Είναι η μόνη χορηγία που έχουμε πάρει και είναι μόνο εκείνη που μας υποσχέθηκε ότι θα μας βοηθήσει και το έκανε».

Για το παιχνίδι της Κ19 των Χανίων: «Δεν είναι αθλητές να ταξιδεύουν με το πλοίο και να βρίσκονται στο κατάστρωμα. Είναι δυνατόν τα παιδιά της Κ19 να πάνε με το πλοίο με κατάστρωμα, να πάνε να παίξουν στην Καλαμάτα να παίξουν και να γυρίσουν αυθημερόν στο νησί και ξανά κατάστρωμα. Θα το έκανε κάποιος αυτό στο παιδί του; Τα πάντα είναι γεμάτα όμως για εμάς είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και δυστυχώς δεν έχω πάρει τις βοήθειες που θα ήθελα σε επίπεδο πόλης, ούτε από ξενοδοχεία, ούτε από ταξιδιωτικά γραφεία. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και δεν ξέρω αν το αντιμετωπίζει άλλη ομάδα στην Ελλάδα».

Για το κόστος των μεταφορικών για τα Χανιά: «Φανταστείτε όταν μιλάμε για τον ΟΦΗ που λειτουργεί με άλλα έσοδα, τώρα κάνουμε συζήτηση για τα Χανιά και την Super League 2 που είναι τα έξοδα ίδια και τα έσοδα είναι 1/100. Αυτό λύνεται μόνο μέσω συλλογικής προσπάθειας, κανένας Δρόσος δεν μπορεί να κουβαλάει αυτόν τον σταυρό μέχρι το τέλος, αν δεν βοηθήσει η τοπική κοινωνία. Πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είναι δυνατόν να μπορούμε ν’ ανταπεξέλθουμε σε βάθος χρόνου και πολύ περισσότερο να κάνουμε πρωταθλητισμό. Γιατί αν δεν κάνουμε πρωταθλητισμό, δεν θα ερχόμουν στα Χανιά γιατί πραγματικά πιστεύω και ελπίζω ότι η τοπική κοινωνία θ’ αγκαλιάσει την ομάδα και όλοι μαζί θα μπορέσουμε να την βγάλουμε στη Super League».

Για ότι είπε στην παρουσίαση του για τον στόχο της ανόδου στη Super League: «Αυτά που είπα και υποσχέθηκα την πρώτη μέρα, τα έχω κάνει και σε μεγαλύτερο βαθμό. Τα χρήματα που έχει πληρώσει η ομάδα, σε όλη την καθημερινότητα μας, είναι παραπάνω από την δεύτερη ομάδα οποιασδήποτε πόλης. Το κόστος είναι πολύ τεράστιο, κανείς δεν πήρε 35 νέους παίκτες, άρα 35 νέα δελτία, 35 προκαταβολές, 35 εισιτήρια, 35 σπίτια που δεν υπάρχουν άρα κάθε μέρα 35 δωμάτια σε ξενοδοχεία με κόστος. Μπορώ ν’ αναφέρω προβλήματα μέχρι αύριο, το θέμα δεν είναι να τα αναφέρω τα προβλήματα και ότι εγώ προσπαθώ να τα λύνω γιατί δουλεύω 18 ώρες κάθε μέρα για τα Χανιά έχοντας ξεχάσει οικογένεια, σπίτι και επιχειρήσεις. Είναι λίγο άδικο και για μένα και για τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται εκεί και προσπαθούν. Δεν ήταν επιλογή μου να πάρω 35 παίκτες αλλά ξεκινήσαμε από το μηδέν. Έπρεπε να φτιάξουμε το ρόστερ που έπρεπε και μάλιστα μεγαλύτερο από άλλες ομάδες ώστε να έχουμε την πολυτέλεια των διορθωτικών κινήσεων γιατί δεν γίνεται να πάρεις 20 παίκτες που θα σου βγουν όλοι. Με μεγάλο κόστος, είναι καλύτερο να έχουμε να επιλέξουμε μέσα από 35 και μέσα στην πορεία να βρούμε την χημεία μας».

Για τον έναν βαθμό που έχουν συγκεντρώσει τα Χανιά μέχρι τώρα: «Δεν περιμέναμε να πετάει η ομάδα από το πρώτο παιχνίδι ούτε όμως και τόσο χαμηλή βαθμολογική συγκομιδή. Όποιος έχει δει τα παιχνίδια μας, ήμασταν καλοί και στα τέσσερα παιχνίδια. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε μόνο στο τελευταίο 20λεπτο του τελευταίου αγώνα όμως πιστεύουμε πολύ στο υλικό που έχουμε, πιστεύουμε πολύ σε αυτό που κάνουμε, δουλεύουμε πολύ και θα διορθώσουμε ότι έγινε λάθος στην αρχή».

Για την οργάνωση της ΠΑΕ: «Στο οργανωτικό κομμάτι έχουμε θέματα καθημερινά και δεν γίνεται να τα λύνω όλα εγώ από την Αθήνα, πρέπει να συμβάλουν και άλλοι στα Χανιά, σαν πρόσωπα και σαν παρουσίες. Δεν γίνεται να είναι όλοι έμμισθοι, μπορεί να ακούγεται ως παράπονο αλλά είναι αλήθεια. Έχω μια διοίκηση που πέρα από τον Αντώνη Ροκάκη, δεν έχω δει κάτι άλλο. Είμαι δύο μήνες στα Χανιά και πέρα από ένα μεγάλο νούμερο που έχω δαπανήσει, το να μην βρίσκονται δίπλα μου 5-10 άνθρωποι που είναι δίπλα μου και να τους νιώθουν και οι ποδοσφαιριστές δεν είναι ωραίο. Και το λέω με μεγάλο σεβασμό αλλά και παράπονο. Πραγματικά το υλικό που έχουμε ξέρουμε πως είναι παίκτες με ποιότητα αλλά και ως χαρακτήρες και αξίζουν μεγαλύτερη συμπαράσταση».

Για την αντικατάσταση του Μπενασούρ και τον επόμενο προπονητή των Χανίων: «Όλοι γνωρίζουν πως στο ποδόσφαιρο όταν κάτι δεν πάει καλά, αλλάζει ο προπονητής. Και εγώ είμαι μαζί με τους προπονητές όμως όταν πρέπει να προστατεύσεις την ομάδα, πρέπει να κάνεις κάτι για να προχωρήσεις σε αλλαγές. Ένιωσα ότι έπρεπε να γίνει αλλαγή, υπήρχαν συζητήσεις με τον κ. Μπενασούρ όμως και εκείνοι είναι επαγγελματίες και άνθρωποι, καταλήξαμε στην λύση της συνεργασίας με τους ανθρώπους ώστε να συνεχίσουν και εκείνοι την ζωή τους και πιστεύω πως πολύ σύντομα θα έχουμε νεότερα για το νέο προπονητή και από εβδομάδα. Μπροστά μας έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι που για ψυχολογικούς λόγους θέλουμε τη νίκη. Η δυναμική της ομάδας δεν είναι για τον έναν βαθμό που έχουμε, το ξέρει όλη η κατηγορία και σύντομα θα βρει τον προπονητή που θα την οδηγήσει στις επιτυχίες».