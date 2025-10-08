Ο εκνευρισμένος Ποντένσε, ο Άρης για Τετέι, η ανατροπή με Γερεμέγεφ. Άχαστες οι Φήμες.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

*Βγήκαν οι εξετάσεις του Γίρι Παβλένκα, ωστόσο, παραμένει ασαφές το διάστημα απουσίας του γιατί μένει να φανεί πως θα αντιδράσει ο οργανισμός τους στη θεραπεία. Σε κάθε περίπτωση όμως, φαίνεται πως, απόντος του Τσέχου κίπερ, ο λόγος ανήκει στην Αντώνη Τσιφτσή μετά την εμφάνιση του Γκουγκεσασβίλι απέναντι στον Λεβαδειακό που δεν έπιασε τα στάνταρς... Γι' αυτό και επιστρατεύθηκε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ο Έλληνας πορτιέρε. (SDNA)

*Ο Ντανιέλ Ποντένσε παίρνει κάρτες κυρίως λόγω διαμαρτυρίας ή για κοκορομαχίες. Είναι κάτι που θα πρέπει να προσέξει ο Πορτογάλος άσος στα επόμενα ματς. Όχι τίποτε άλλο, αλλά τον έχουν πάρει χαμπάρι και οι αντίπαλοι, οι οποίοι προσπαθούν σχεδόν σε κάθε ματς να τον εκνευρίσουν και να εκμαιεύσουν την κάρτα. (ΦΩΣ)

*Μέχρι τώρα, ένα σοβαρό πρόβλημα για τον Ολυμπιακό ήταν (και παραμένει) πως δεν αξιοποιεί τις πολλές στατικές φάσεις που κερδίζει σε κάθε αγώνα του. Μετά την Τούμπα (και το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ) θα πρέπει να δουλέψει περισσότερο και το θέμα τω αντεπιθέσεων που δέχεται η πειραϊκή ομάδα όταν έχει η ίδια κερδισμένο φάουλ ή κόρνερ που πάει χαμένο. Και αυτή είναι μια λεπτομέρεια ακόμη πιο σημαντική. (ΦΩΣ)

*Η ΑΕΚ θα είχε κάνει εδώ και αρκετές εβδομάδες κίνηση για τον Ανδρέα Τετέι, αν δεν ήταν ήδη σε εξέλιξη το project Ζινι, που πιστεύουν πολύ στην Ένωση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η ΑΕΚ δεν θα ασχοληθεί με τον 24χρονο φορ της Κηφισιάς, είτε για τον Ιανουάριο είτε για το ερχόμενο καλοκαίρι. (LIVE SPORT)

*Ο Ρουί Βιτόρια δεν υπολόγιζε τον Γεντβάι και αυτό δεν έχει αλλάξει με τον Κόντη. Εξυπακούεται πως όταν δύο προπονητές που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους συμπεριφέρονται με παρόμοιο τρόπο σε έναν παίκτη, μάλλον εκείνος κάνει κάτι λάθος. Ειδικά ο Κόντης άνοιξε το ροτέισον και αν έβλεπε προσπάθεια από τον Γεντβάι, θα του έδινε μια ευκαιρία. Εναπόκειται στον Κροάτη να βελτιωθεί και να διεκδικήσει ρόλο στις αποφάσεις του προπονητή. Ο Παναθηναϊκός έχει γεμάτο πρόγραμμα και χρειάζεται όλο το ρόστερ του. (LIVE SPORT)

*Ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους για τον Ανδρέα Τετέι ήταν και ο Άρης, όχι μόνο μια φορά. Η πρώτη επαφή των Κίτρινων έγινε πριν από 4-5 χρόνια, όταν ο παίκτης αγωνιζόταν στη Γ’ Εθνική. Τότε ο Άρης τον παρακολουθούσε στενά, αλλά η υπόθεση δεν προχώρησε. Φέτος οι Θεσσαλονικείς επανήλθαν με δύο προσπάθειες. Η πρώτη έγινε τον Ιούλιο πριν από την υπογραφή του Τίνο Καντεβέρε. Παρότι υπήρξε προσέγγιση, η Κηφισιά δεν μπήκε καν σε συζητήσεις. Η δεύτερη κίνηση έγινε λίγο πριν αποκτηθεί ο Αλφαρέλα, αλλά και πάλι η απάντηση ήταν αρνητική. (LIVE SPORT)

*Η αποχώρηση του Γερεμέγεφ τον Ιανουάριο θεωρούνταν δεδομένη, ωστόσο η έλευση του Χρήστου Κόντη έχει διαφοροποιήσει την κατάσταση και δεν αποκλείεται η… έκπληξη παραμονής (τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι) του Σουηδού επιθετικού. Ο Κόντης δείχνει εμπιστοσύνη στον Γερεμέγεφ, τον οποίο γνωρίζει από το προηγούμενο πέρασμά του από τους «πράσινους» και έχει επανενεργοποιήσει τον Σκανδιναβό επιθετικό. Μάλιστα, τούτη τη στιγμή και με δεδομένη την απουσία του Ντέσερς για έναν μήνα, ο Γερεμέγεφ είναι η εναλλακτική λύση πίσω από τον Σφιντέρσκι. (SPORTDAY)

*Ήδη οι ομάδες της Super League ετοιμάζονται για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Στο στόχαστρο των... μεγάλων της Ελλάδας βρίσκονται οι Τετέι και Παντελίδης της Κηφισιάς, αλλά και οι Τσάπρας, Βήχος του Λεβαδειακού. Ερωτηματικό αποτελεί η στάση των δύο ομάδων και κατά πόσο θα μπορέσουν να αντισταθούν. (ΩΡΑ)