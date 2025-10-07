Το κατεστημένο του Άρη και η υποστήριξη του Γιάννη στον Ποστέκογλου

Ο «Στρατηγός» είναι και πάλι εδώ. Αναλύοντας τα γεγονότα το Σαββατοκύριακου ή μάλλον της Δευτέρας…

• Καλησπέρα αγαπητοί μου φίλοι

• Τελείωσε το ΣΚ κι έχουμε ξανά πρωτάθλημα

• Βέβαια εδώ να ευχαριστήσουμε τον Ορτέγκα

• Γιατί χωρίς αυτόν θα είχε σχολάσει ο γάμος από αρχές Οκτώβρη

• Άκουγα τον Κώστα τη Δευτέρα το βράδυ στο ΟΡΕΝ

• Και σκεφτόμουν τύφλα να έχει ο Γιαννάκης από την Αγγλία

• Που πήγε για ψυχολογική υποστήριξη στον Ποστέκογλου

• Έλεγε λοιπόν ο Κώστας πως ο Ολυμπιακός δεν πήρε 3 (!!!) φάουλ

• Μάλιστα κύριοι. Σε ματς που είχε ακυρωθέν γκολ του ΠΑΟΚ που αν γινόταν αντίστροφα ο αγαπημένος Κώστας θα έλεγε πως ο διαιτητής είναι στημένος

• Εδώ κόντεψε να το πει για 3 φάουλ λες και τα χρέωσαν στον Φουρνιέ στο πρώτο δεκάλεπτο.

• Φαντάζεστε στην επόμενη εκπομπή ο Μανωλιουδάκης να μετράει ανάποδα αράουτ;

• Τον Κετσετζόγλου, που όλοι κυνηγάνε την ΑΕΚ, να κάνει ασκήσεις ηρεμίας με τον Μπλούνα που τόλμησε να δείξει τον κανονισμό για το χέρι;

• Και τον Βασιλόπουλο να απαντάει πως είχε και κίτρινη κάρτα στο Γκαρσία

• Το άλλο ενδιαφέρον όμως που ειπώθηκε από τον Κώστα είναι ότι ο Γερμανός διαιτητής έχει παίξει 3 ματς στην Τούμπα

• Λεπτομέρεια βέβαια ότι στο ένα ο ΠΑΟΚ έχασε από τον Άρη

• Και ξέχασε να αναφέρει το Ολυμπιακός- ΑΕΚ 4-1

• Αλλά ο Παπαθεοδώρου θυμήθηκε το Άρης-ΠΑΟ 2-0

• Κι έτσι όλοι έβγαλαν ευνοημένο τον Άρη και ησύχασαν

• Γνωστό κατεστημένο ο Αρης, έχει σαρώσει τους τίτλους.

• ⁠Βέβαια ο Κάρυ, που είναι λάτρης των τυφλοπόντικων, είναι ικανός να έχει χώσει τη μουσούδα του

• Σε άλλα νέα το κρεσέντο της ΑΕΚ συνεχίζεται

• Αυτή την αγωνιστική πήρε μόνο ένα πέναλτι στο 90’ και ακυρώθηκε ένα γκολ της Κηφησιάς για χέρι

• Α, γλίτωσε και μια κόκκινη ο Πιερό που αποφάσισε να παίξει κουνγκ φου με τον τερματοφύλακα. Αφού γλίτωσε τη μεταφορά στο νοσοκομείο, σου λένε άσε και τον Πιερό να παίξει, κρίμα να χαλάσουμε το ματς.

• Αλλά διαμαρτύρεται γιατί ήθελε, λέει, και 2ο πέναλτι

• Εν τω μεταξύ ο Τίγρης δεν ξέρει τι να κάνει

• Αυτές τις αβάντες η ΑΕΚ δεν τις είχε ούτε επί εποχής του. Και του Γιαννάκη βεβαίως.

• Μάθαμε κιόλας ότι δεν υπήρχε ποτέ θέμα Λουτσέσκου.

• Ούτε του Πετράκη υπήρχε. Μέχρι που έφαγαν οικογενειακώς 11 γκολ σε 24 ώρες.

• Χθες ήταν μια ημέρα σημαντική. Ούτε ένα πέναλτι δεν πήρε ο Λεβαδειακός. Τρία πέναλτι και δύο αποβολές την Κυριακή κέρδισε. Μόνο έτσι κόβονται τα παιδιά του Κομπότη.

• Άριστος ο σχεδιασμός του Παναθηναϊκού. Με ένα φορ έμειναν στην Ευρώπη. Καλά πήγε αυτό.

• Εδώ βέβαια δεν έχουν κηπουρό, θα είχαν φορ;

• Τους είπε ο Κόντης να βρέξουν το χορτάρι στη Λεωφόρο για να κυλάει γρήγορα η μπάλα κι εκείνοι το έκαναν βούρκο.

• Και τα ποτιστήρια χαλασμένα είναι σε αυτό το κλαμπ;

• Νόμιζες ότι έβλεπες Χαρτς-Μάδεργουελ.

• Αυτά για σήμερα

• Ωραίο το ΣΚ αλλά καλύτερη η Δευτέρα με το 11 με 11.

Ο Στρατηγός