Το κατεστημένο του Άρη και η υποστήριξη του Γιάννη στον Ποστέκογλου

• Καλησπέρα αγαπητοί μου φίλοι
• Τελείωσε το ΣΚ κι έχουμε ξανά πρωτάθλημα
• Βέβαια εδώ να ευχαριστήσουμε τον Ορτέγκα
• Γιατί χωρίς αυτόν θα είχε σχολάσει ο γάμος από αρχές Οκτώβρη
• Άκουγα τον Κώστα τη Δευτέρα το βράδυ στο ΟΡΕΝ
• Και σκεφτόμουν τύφλα να έχει ο Γιαννάκης από την Αγγλία
• Που πήγε για ψυχολογική υποστήριξη στον Ποστέκογλου
• Έλεγε λοιπόν ο Κώστας πως ο Ολυμπιακός δεν πήρε 3 (!!!) φάουλ
• Μάλιστα κύριοι. Σε ματς που είχε ακυρωθέν γκολ του ΠΑΟΚ που αν γινόταν αντίστροφα ο αγαπημένος Κώστας θα έλεγε πως ο διαιτητής είναι στημένος
• Εδώ κόντεψε να το πει για 3 φάουλ λες και τα χρέωσαν στον Φουρνιέ στο πρώτο δεκάλεπτο.
• Φαντάζεστε στην επόμενη εκπομπή ο Μανωλιουδάκης να μετράει ανάποδα αράουτ;
• Τον Κετσετζόγλου, που όλοι κυνηγάνε την ΑΕΚ, να κάνει ασκήσεις ηρεμίας με τον Μπλούνα που τόλμησε να δείξει τον κανονισμό για το χέρι;
• Και τον Βασιλόπουλο να απαντάει πως είχε και κίτρινη κάρτα στο Γκαρσία
• Το άλλο ενδιαφέρον όμως που ειπώθηκε από τον Κώστα είναι ότι ο Γερμανός διαιτητής έχει παίξει 3 ματς στην Τούμπα
• Λεπτομέρεια βέβαια ότι στο ένα ο ΠΑΟΚ έχασε από τον Άρη
• Και ξέχασε να αναφέρει το Ολυμπιακός- ΑΕΚ 4-1
• Αλλά ο Παπαθεοδώρου θυμήθηκε το Άρης-ΠΑΟ 2-0
• Κι έτσι όλοι έβγαλαν ευνοημένο τον Άρη και ησύχασαν
• Γνωστό κατεστημένο ο Αρης, έχει σαρώσει τους τίτλους.
• Βέβαια ο Κάρυ, που είναι λάτρης των τυφλοπόντικων, είναι ικανός να έχει χώσει τη μουσούδα του
• Σε άλλα νέα το κρεσέντο της ΑΕΚ συνεχίζεται
• Αυτή την αγωνιστική πήρε μόνο ένα πέναλτι στο 90’ και ακυρώθηκε ένα γκολ της Κηφησιάς για χέρι
• Α, γλίτωσε και μια κόκκινη ο Πιερό που αποφάσισε να παίξει κουνγκ φου με τον τερματοφύλακα. Αφού γλίτωσε τη μεταφορά στο νοσοκομείο, σου λένε άσε και τον Πιερό να παίξει, κρίμα να χαλάσουμε το ματς.
• Αλλά διαμαρτύρεται γιατί ήθελε, λέει, και 2ο πέναλτι
• Εν τω μεταξύ ο Τίγρης δεν ξέρει τι να κάνει
• Αυτές τις αβάντες η ΑΕΚ δεν τις είχε ούτε επί εποχής του. Και του Γιαννάκη βεβαίως.
• Μάθαμε κιόλας ότι δεν υπήρχε ποτέ θέμα Λουτσέσκου.
• Ούτε του Πετράκη υπήρχε. Μέχρι που έφαγαν οικογενειακώς 11 γκολ σε 24 ώρες.
• Χθες ήταν μια ημέρα σημαντική. Ούτε ένα πέναλτι δεν πήρε ο Λεβαδειακός. Τρία πέναλτι και δύο αποβολές την Κυριακή κέρδισε. Μόνο έτσι κόβονται τα παιδιά του Κομπότη.
• Άριστος ο σχεδιασμός του Παναθηναϊκού. Με ένα φορ έμειναν στην Ευρώπη. Καλά πήγε αυτό.
• Εδώ βέβαια δεν έχουν κηπουρό, θα είχαν φορ;
• Τους είπε ο Κόντης να βρέξουν το χορτάρι στη Λεωφόρο για να κυλάει γρήγορα η μπάλα κι εκείνοι το έκαναν βούρκο.
• Και τα ποτιστήρια χαλασμένα είναι σε αυτό το κλαμπ;
• Νόμιζες ότι έβλεπες Χαρτς-Μάδεργουελ.
• Αυτά για σήμερα
• Ωραίο το ΣΚ αλλά καλύτερη η Δευτέρα με το 11 με 11.
Ο Στρατηγός