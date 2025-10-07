MENU
Το κατεστημένο του Άρη και η υποστήριξη του Γιάννη στον Ποστέκογλου

Ο «Στρατηγός» είναι και πάλι εδώ. Αναλύοντας τα γεγονότα το Σαββατοκύριακου ή μάλλον της Δευτέρας…

•    Καλησπέρα αγαπητοί μου φίλοι
    •    Τελείωσε το ΣΚ κι έχουμε ξανά πρωτάθλημα 
    •    Βέβαια εδώ να ευχαριστήσουμε τον Ορτέγκα
    •    Γιατί χωρίς αυτόν θα είχε σχολάσει ο γάμος από αρχές Οκτώβρη
    •    Άκουγα τον Κώστα τη Δευτέρα το βράδυ στο ΟΡΕΝ
    •    Και σκεφτόμουν τύφλα να έχει ο Γιαννάκης από την Αγγλία
    •    Που πήγε για ψυχολογική υποστήριξη στον Ποστέκογλου 
    •    Έλεγε λοιπόν ο Κώστας πως ο Ολυμπιακός δεν πήρε 3 (!!!) φάουλ
    •    Μάλιστα κύριοι. Σε ματς που είχε ακυρωθέν γκολ του ΠΑΟΚ που αν γινόταν αντίστροφα ο αγαπημένος Κώστας θα έλεγε πως ο διαιτητής είναι στημένος 
    •    Εδώ κόντεψε να το πει για 3 φάουλ λες και τα χρέωσαν στον Φουρνιέ στο πρώτο δεκάλεπτο. 
    •    Φαντάζεστε στην επόμενη εκπομπή ο Μανωλιουδάκης να μετράει ανάποδα αράουτ;
    •    Τον Κετσετζόγλου, που όλοι κυνηγάνε την ΑΕΚ, να κάνει ασκήσεις ηρεμίας με τον Μπλούνα που τόλμησε να δείξει τον κανονισμό για το χέρι;
    •    Και τον Βασιλόπουλο να απαντάει πως είχε και κίτρινη κάρτα στο Γκαρσία
    •    Το άλλο ενδιαφέρον όμως που ειπώθηκε από τον Κώστα είναι ότι ο Γερμανός διαιτητής έχει παίξει 3 ματς στην Τούμπα
    •    Λεπτομέρεια βέβαια ότι στο ένα ο ΠΑΟΚ έχασε από τον Άρη 
    •    Και ξέχασε να αναφέρει το Ολυμπιακός- ΑΕΚ 4-1
    •    Αλλά ο Παπαθεοδώρου θυμήθηκε το Άρης-ΠΑΟ 2-0
    •    Κι έτσι όλοι έβγαλαν ευνοημένο τον Άρη και ησύχασαν

    •    Γνωστό κατεστημένο ο Αρης, έχει σαρώσει τους τίτλους. 
    •    ⁠Βέβαια ο Κάρυ, που είναι λάτρης των τυφλοπόντικων, είναι ικανός να έχει χώσει τη μουσούδα του
    •    Σε άλλα νέα το κρεσέντο της ΑΕΚ συνεχίζεται 
    •    Αυτή την αγωνιστική πήρε μόνο ένα πέναλτι στο 90’ και ακυρώθηκε ένα γκολ της Κηφησιάς για χέρι 
    •    Α, γλίτωσε και μια κόκκινη ο Πιερό που αποφάσισε να παίξει κουνγκ φου με τον τερματοφύλακα. Αφού γλίτωσε τη μεταφορά στο νοσοκομείο, σου λένε άσε και τον Πιερό να παίξει, κρίμα να χαλάσουμε το ματς. 
    •    Αλλά διαμαρτύρεται γιατί ήθελε, λέει, και 2ο πέναλτι 
    •    Εν τω μεταξύ ο Τίγρης δεν ξέρει τι να κάνει 
    •    Αυτές τις αβάντες η ΑΕΚ δεν τις είχε ούτε επί εποχής του. Και του Γιαννάκη βεβαίως. 
    •    Μάθαμε κιόλας ότι δεν υπήρχε ποτέ θέμα Λουτσέσκου. 
    •    Ούτε του Πετράκη υπήρχε. Μέχρι που έφαγαν οικογενειακώς 11 γκολ σε 24 ώρες. 
    •    Χθες ήταν μια ημέρα σημαντική. Ούτε ένα πέναλτι δεν πήρε ο Λεβαδειακός. Τρία πέναλτι και δύο αποβολές την Κυριακή κέρδισε. Μόνο έτσι κόβονται τα παιδιά του Κομπότη. 
    •    Άριστος ο σχεδιασμός του Παναθηναϊκού. Με ένα φορ έμειναν στην Ευρώπη. Καλά πήγε αυτό. 
    •    Εδώ βέβαια δεν έχουν κηπουρό, θα είχαν φορ; 
    •    Τους είπε ο Κόντης να βρέξουν το χορτάρι στη Λεωφόρο για να κυλάει γρήγορα η μπάλα κι εκείνοι το έκαναν βούρκο. 
    •    Και τα ποτιστήρια χαλασμένα είναι σε αυτό το κλαμπ;
    •    Νόμιζες ότι έβλεπες Χαρτς-Μάδεργουελ. 
    •    Αυτά για σήμερα 
    •    Ωραίο το ΣΚ αλλά καλύτερη η Δευτέρα με το 11 με 11.

Ο Στρατηγός

