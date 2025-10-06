Η ημέρα που ο «Θεός» του ποδοσφαίρου υποκλίθηκε στην Τούμπα (vid)

Ο ΠΑΟΚ στην πλούσια ευρωπαϊκή ιστορία του έχει τεθεί αντιμέτωπος με πολλά σπουδαία ευρωπαϊκά ονόματα, ωστόσο μια από τις αναμετρήσεις που έχουν μείνει ανεξίτηλες ήταν το συναπάντημα με τη Νάπολι του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Ήταν 6 Οκτωβρίου του 1988, όταν ο Δικέφαλος υποδέχθηκε στο γήπεδο της Τούμπας την πανίσχυρη Νάπολι των Καρέκα, Αλεμάο αλλά και του «Θεού» Ντιέγκο Μαραντόνα, σε ένα από τα ιστορικότερα ευρωπαϊκά βράδια για τους «ασπρόμαυρους».

Η Τούμπα είχε γεμίσει ασφυκτικά από νωρίς, με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να δημιουργούν μια τρομερή ατμόσφαιρα, με τη Νάπολι να μην «μασάει» ανοίγοντας το σκορ στο 17ο λεπτό με τον Καρέκα να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Στο 67ο λεπτό, όμως ο Γιώργος Σκαρτάδος έβαλε «φωτιά» στην Τούμπα ισοφαρίζοντας σε 1-1 για τον ΠΑΟΚ με κεφαλιά, με το σκορ να μένει έτσι μέχρι την λήξη της αναμέτρησης.

Αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης, δημοσιογράφος της RAI πήρε συνέντευξη από τον σπουδαίο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, ρωτώντας τον αν έχει βιώσει ξανά τέτοια ατμόσφαιρα σε γήπεδο.

«Έχω παίξει πολλά παιχνίδια αλλά δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα!», ανέφερε στην απάντησή του ο «Θεός» του ποδοσφαίρου κοιτώντας προς τις εξέδρες της κατάμεστης Τούμπας.