Ο Μούστμα έχασε το... άχαστο στο 63΄, ο Φερνάντες το έβαλε στο 84΄και ο Αστέρας Β επικράτησε στην έδρα του ΠΑΟΚ Β (0-1).

Η 4η αγωνιστική της Super League 2 «άνοιξε» στο γήπεδο της Καλαμαριάς μεταξύ των δύο ομάδων β΄του Βορείου ομίλου. ΠΑΟΚ και Αστέρας τέθηκαν αντιμέτωποι, με τους Αρκάδες να είναι αήττητοι και τον Δικέφαλο να προέρχεται από την «τεσσάρα» στους Ζωσιμάδες.

Με αρκετές αλλαγές ελέω απουσιών ο ΠΑΟΚ Β και τους Απιατσιόνακ-Νικολακούλη να ντεμπουτάρουν φέτος σε βασική ενδεκάδα. Από πλευράς Αστέρα αναμενόμενες οι επιλογές του Αντωνόπουλου και τρία χαφ, κάτι που φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Αστέρας την υπεροχή, ο ΠΑΟΚ την κλασσική ευκαιρία

Οι Αρκάδες μπήκαν καλύτερα στον αγώνα, χωρίς να έχουν κάποια μεγάλη ευκαιρία, παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ Β έδειχνε (ξανά) «ασύνδετος» κυρίως στον χώρο του κέντρου, με τους Τσοπούρογλου-Καλόγηρο να υποπίπτουν σε αρκετά λάθη.

Πρώτη φάση με «κιτρινομπλέ» χρώμα στο 11΄ όταν ο Απιατσιόνακ με εξαιρετικό τάκλιν αποσόβησε τετ α τετ του Αστέρα. Έξι λεπτά αργότερα μία κεφαλιά του Γκρόζντανιτς κατέληξε ψηλά, ενώ στο 26΄ένα αρκετά καλό σουτ του Κανελλόπουλου από το ύψος της περιοχής απομακρύνθηκε σε κόρνερ.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να έχουν την υπεροχή, με τον Δικέφαλο να μην απειλεί πλην μίας φάσης στα πρώτα 45 λεπτά. Στο 36΄η προβολή του Γρομητσάρη από νέο κόρνερ κατέληξε λίγο άουτ, με την τελευταία φάση του ημιχρόνου να ανήκει στον ΠΑΟΚ Β. Ο Μούστμα με καταπληκτική ατομική ενέργεια απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο, πλάσαρε λίγο έξω από την περιοχή, αλλά το δοκάρι του «είπε όχι» για το 0-0 του ημιχρόνου.

Ο Μούστμα άστοχος, ο Φερνάντες εύστοχος και «διπλό» για τους Αρκάδες

Ένα κακό ποιοτικά δεύτερο ημίχρονο με ελάχιστες ευκαιρίες. «Φρεσκαρίσματα» συνεχώς από πλευράς Αντωνόπουλου, με τον κόουτς Καραγεωργίου να πραγματοποιεί την πρώτη του αλλαγή στο 83ο λεπτό!

Στο 63΄σημειώθηκε η μεγαλύτερη ευκαιρία για τους γηπεδούχους, όταν μετά από όμορφη ενέργεια του Πολυκράτη, ο Μούστμα από κοντά «κατάφερε» να αστοχήσει σχεδόν προ κενής εστίας.

Οι Αρκάδες προειδοποίησαν με σουτ του Φρόκου στο 80΄, το οποίο απομάκρυνε σε κόρνερ ο Νικολακούλης, με το γκολ να έρχεται πέντε λεπτά αργότερα. ο Φερνάντες μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε με το «κακό» του πόδι στην κλειστή γωνία του Νικολακούλη για το 0-1.

«Τρίποντο» για τον Αστέρα, ο οποίος παραμένει αήττητος και φιγουράρει στις θέσεις των πλέι οφ. Τρίτη ήττα σε τέσσερα παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ Β που αρχίζει να προβληματίζεται.

Την επόμενη αγωνιστική ο Δικέφαλος ταξιδεύει στην Καβάλα να αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα σε ένα παιχνίδι «τελικό», με τους Αρκάδες να υποδέχονται στην Τρίπολη τη Νίκη Βόλου.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ Β (Νίκος Καραγεωργίου): Νικολακούλης, Κοσίδης, Πολυκράτης, Μπαταούλας, Απιατσιόνακ, Καλόγηρος, Τσοπούρογλου(89΄Σνάουτσνερ), Αδάμ, Μούστμα, Μπάλντε(83΄Τσιφούτης), Γκιτέρσος(89΄Παπαστυλιανού)

Αστέρας Β (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Τερεζίου, Κανελλόπουλος, Γρομητσάρης, Γκρόζντανιτς, Καλλάντζη(63΄Κάλα), Μπουλούλης, Φερνάντες(90΄Μποτόπουλος), Φρόκου, Γραμμένος, Χάγκαν(75΄Κεδίκογλου)