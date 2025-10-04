Για την 8η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος, Οσασούνα και Χετάφε μέτρησαν τις δυνάμεις τους με το παιχνίδι να βγάζει νικητή στο 90' (2-1).

Στο «Ελ Σαντάρ» η ισοπαλία ήταν το πιο δίκαιο αποτέλεσμα μεταξύ των «Gorritxoak» και των «Azulones», όμως η Οσασούνα είπε την τελευταία λέξη της την κατάλληλη στιγμή και πήρε τη νίκη.

Ο αγώνας

Χρειάστηκε να περάσουν 16 λεπτά ώστε να βρει κάποια ομάδα τον δρόμο προς τα σουτ και αυτή ήταν η Χετάφε, η οποία απείλησε με τον Ακμπάρ, όμως το σουτ κατέληξε ελάχιστα άουτ.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό ήταν η σειρά της Οσασούνα να κάνει την δική της ευκαιρία με τον Μπούντιμρ χωρίς όμως να βρει στόχο στο σουτ του.

Η Χετάφε στο 23' είδε τον Μαγιοτάρ να εκτελεί από το ύψος του πέναλτι με το αριστερό πόδι και να κάνει το 0-1.

Και ενώ η ομάδα του είχε το μομέντουμ, η Οσασούνα κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης με τον Μπρετόνες, ο οποίος με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 45+3', έστειλε την μπάλα στο "90" της εστίας για το 1-1.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο καμία από τις δύο ομάδες στα πρώτα λεπτά δεν έδειξε διάθεση να ρισκάρει και να βγει μπροστά, κάτι που έριξε τον ρυθμό.

Η ίδια εικόνα συνεχίστηκε ωστόσο και στα επόμενα λεπτά, αφού χρειάστηκε το παιχνίδι να φτάσει στο 70' για να δοκιμάσουν τα πόδια τους οι παίκτες των ομάδων, κάτι που όμως δεν έφερε κάποιο γκολ.

Ωστόσο στο 90', ο Κατένα έκανε το buzzer beater και χάρισε τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του