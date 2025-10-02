Το backstage του Θέλτα - ΠΑΟΚ

Η αναμέτρηση Θέλτα - ΠΑΟΚ με τη γλώσσα των αριθμών.

Πιο αναλυτικά:

Το paokfc.gr σας βάζει από νωρίς στο κλίμα του αγώνα κόντρα στη Θέλτα στο Estadio Abanca Balaidos για τη 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League 2025/26. Διαβάστε ενδιαφέρουσες πληροφορίες και στατιστικά σχετικά με το background της αναμέτρησης.

Ο ΠΑΟΚ για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa θα αντιμετωπίσει την έβδομη διαφορετική ομάδα από την Ισπανία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όλες είναι για το Κύπελλο UEFA και τη μετεξέλιξη του, το Europa League.