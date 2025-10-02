Το backstage του Θέλτα - ΠΑΟΚ

Πιο αναλυτικά:
Το paokfc.gr σας βάζει από νωρίς στο κλίμα του αγώνα κόντρα στη Θέλτα στο Estadio Abanca Balaidos για τη 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League 2025/26. Διαβάστε ενδιαφέρουσες πληροφορίες και στατιστικά σχετικά με το background της αναμέτρησης.
Ο ΠΑΟΚ για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa θα αντιμετωπίσει την έβδομη διαφορετική ομάδα από την Ισπανία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όλες είναι για το Κύπελλο UEFA και τη μετεξέλιξη του, το Europa League.
- Η πρώτη εντύπωση από ισπανικές ομάδες ήταν με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα που είχε τον Γιόχαν Κρόιφ στη σύνθεση της. Στις 16 Σεπτεμβρίου 1975 ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 1-0 στη Θεσσαλονίκη (72’ Κούδας) και στη ρεβάνς ο Δικέφαλος ηττήθηκε με 6-1.
- Στις επόμενες δύο εμπειρίες με ομάδες από την Ισπανία αντιμετώπισε τη Σεβίλλη, το 1982-83 και το 1990-91, από την οποία αποκλείστηκε. Στην πρώτη τους συνάντηση υπήρξε νίκη του ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 2-0 και ήττα στην Ισπανία με 4-0.
- Το 1990-91 δε σημειώθηκε τέρμα στα 210 λεπτά των αναμετρήσεων και η πρόκριση κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, όπου οι Ισπανοί επικράτησαν με 4-3 στην Τούμπα.
- Ακολούθησαν οι αναμετρήσεις με την Ατλέτικο Μαδρίτης το 1997-98, όπου ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 5-2 στην Ισπανία και στη ρεβάνς υπήρξε το εντυπωσιακό 4-4.
- Το 2010-11 ήταν η πρώτη εμπειρία σε διαδικασία ομίλων, όπου οι αναμετρήσεις με τη Βιγιαρεάλ ολοκληρώθηκαν με μια νίκη για την κάθε ομάδα, με 1-0 στην Ισπανία για τη Βιγιαρεάλ και με 1-0 στην Τούμπα για τον ΠΑΟΚ.
- Το 2020-21 ο ΠΑΟΚ ήταν στον ίδιο όμιλο με τη Γρανάδα και οι αναμετρήσεις ολοκληρώθηκαν με δύο λευκές ισοπαλίες.
- Η τελευταία του εμπειρία με ομάδα από την Ισπανία ήταν την περσινή περίοδο, όπου πάλι για την League Phase του Europa στις 30 Ιανουαρίου 2025 ηττήθηκε με 2-0 στην Ισπανία από την Ρεάλ Σοσιεδάδ.
- Συνολικά ο ΠΑΟΚ έχει 13 παιχνίδια με ομάδες από την Ισπανία και ο απολογισμός του είναι τρεις νίκες, πέντε ισοπαλίες και πέντε ήττες. Οι τέσσερις από τις ισοπαλίες είναι 0-0 και μια με 4-4.
- Η Θέλτα θα αντιμετωπίσει για τρίτη φορά ελληνική ομάδα. Οι προηγούμενες ήταν το 1999 κόντρα στον Άρη και το 2016 κόντρα στον Παναθηναϊκό. Στις δύο αυτές περιπτώσεις, η ομάδα της Γαλικίας έχει ισάριθμες προκρίσεις, ενώ σε τέσσερις αγώνες ο απολογισμός της ήταν τρεις νίκες και μια ισοπαλία.