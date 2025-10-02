Νάγκελσμαν: «Στόχος οι δύο νίκες για να φτάσουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Η Γερμανία θα επιδιώξει να πετύχει δύο νίκες στα προσεχή παιχνίδια με Λουξεμβούργο και Βόρεια Ιρλανδία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ώστε να παραμείνει σε τροχιά... απευθείας πρόκρισης στο Μουντιάλ του 2026, όπως δήλωσε (2/10) o Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Η Γερμανία υποδέχεται το Λουξεμβούργο στις 10 Οκτωβρίου, πριν ταξιδέψει στο Μπέλφαστ τρεις ημέρες αργότερα για να αντιμετωπίσει τη Βόρεια Ιρλανδία.

Γερμανοί βρίσκονται στην τρίτη θέση με τρεις βαθμούς, πίσω από τη Βόρεια Ιρλανδία στη διαφορά τερμάτων. Η Σλοβακία είναι πρώτη με έξι βαθμούς, ενώ το Λουξεμβούργο είναι τελευταίο χωρίς βαθμούς.

Η πρώτη ομάδα του ομίλου προκρίνεται απευθείας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο θα συνδιοργανωθεί από τις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά, ενώ η δεύτερη ομάδα παίρνει το «εισιτήριο» για τα playoffs.

«Δύο νίκες, αυτός είναι ο σαφής στόχος μας, προκειμένου να προκριθούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο με άμεσο τρόπο» τόνισε ο Νάγκελσμαν σε δήλωσή του και πρόσθεσε:

«Ακόμα κι αν μας λείπουν κάποιοι παίκτες, η ομάδα μας έχει αρκετή ποιότητα για να τα πάει καλύτερα από πρόσφατα».

Η Γερμανία ηττήθηκε στον πρώτο αγώνα του ομίλου με 2-0 στη Σλοβακία τον περασμένο μήνα, πριν νικήσει εντός έδρας με 3-1 τη Βόρεια Ιρλανδία.