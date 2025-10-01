Η Γιουβέντους ήταν πολύ κοντά σε μια πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη, όμως η Βιγιαρεάλ «μίλησε» στο 90' παίρνοντας το 2-2.

Πολύ κοντά στην πρώτη της νίκη στην League Phase του Champions League βρέθηκε η Γιούβε χάρη στην ανατροπή που έκανε με τα γκολ των Γκάτι, Κονσεϊσάο, όμως ο πρώην Bianconero, Ρενάτο Βέιγκα, χάρισε την ισοπαλία στην Βιγιαρεάλ (2-2). Στους 2 βαθμούς έπειτα από 2 αγωνιστικές οι Τορινέζοι, στον έναν οι Ισπανοί.

Στο 18’ άνοιξαν το σκορ οι γηπεδούχοι, όταν έπειτα από πάσα του Νίκολας Πέπε, ο Μικαουτάτζε μέσα από την περιοχή νίκησε τον Ματία Περίν. Στη συνέχεια η Βιγιαρεάλ ήταν καλύτερη, είχε δοκάρι και χαμένο τετ-α-τετ αλλά το 1-0 ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.

Όλα τα λεφτά ήταν όμως το δεύτερο. Στο 49’, ο κεντρικός αμυντικός, Φεντερίκο Γκάτι, έφερε το ματς στα ίσια για την Μεγάλη Κυρία, η οποία στο 58’ έκανε την ανατροπή χάρη στο εξαιρετικό τελείωμα από τον Κονσεϊσά. Δυστυχώς για τους Bianconeri, το 1-1 δεν διατηρήθηκε μέχρι το φινάλε, καθώς ο πρώην παίκτης του, Ρενάτο Βέιγκα, βρήκε δίχτυα για το Κίτρινο Υποβρύχιο στο 90’ με δυνατή κεφαλιά και διαμόρφωσε το τελικό 2-2.