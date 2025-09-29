Ο Ντε Μπρόινε γράφει ιστορία με το... καλημέρα στην Serie A

Μπορεί οι «Παρτενοπέι» να ηττήθηκαν με 2-1 από τους «ροσονέρι», ωστόσο με το γκολ που σημείωσε ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, έγινε ο μέσος που σκοράρει τρία γκολ σε ισάριθμα εκτός έδρας ματς από το 2000 και μετά!
Παράλληλα ο Βέλγος μεσοεπιθετικός, έγινε συνολικά μόλις ο τέταρτος ποδοσφαιριστής σε αυτό το διάστημα, που καταγράφει την συγκεκριμένη επίδοση, μετά τους, Ζάρατε (2008), Κλόζε (2011) και Πιάτεκ (2018).
3 - Kevin #De Bruyne is the first midfielder to score in each of his first three #SerieA away games since 2000; overall, only three players have achieved this in the period: Piatek in 2018, Klose in 2011, and Zárate in 2008. Away.#MilanNapoli pic.twitter.com/4048MdAU8E— OptaPaolo (@OptaPaolo) September 28, 2025