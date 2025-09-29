Ο Ντε Μπρόινε γράφει ιστορία με το... καλημέρα στην Serie A

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε έχει αφήσει ήδη το στίγμα του στη Νάπολι, με τον Βέλγο αρτίστα, να καταγράφει μια ιστορική επίδοση στο ντέρμπι με τη Μίλαν.

Μπορεί οι «Παρτενοπέι» να ηττήθηκαν με 2-1 από τους «ροσονέρι», ωστόσο με το γκολ που σημείωσε ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, έγινε ο μέσος που σκοράρει τρία γκολ σε ισάριθμα εκτός έδρας ματς από το 2000 και μετά!

Παράλληλα ο Βέλγος μεσοεπιθετικός, έγινε συνολικά μόλις ο τέταρτος ποδοσφαιριστής σε αυτό το διάστημα, που καταγράφει την συγκεκριμένη επίδοση, μετά τους, Ζάρατε (2008), Κλόζε (2011) και Πιάτεκ (2018).