Βαθμολογία Super League: Στο ρετιρέ η ΑΕΚ, ανάσα για ΠΑΟ, έχασε έδαφος ο ΠΑΟΚ

Χέρι-χέρι στην κορυφή συνεχίζουν ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, δίχως όμως την παρουσία του ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος του Βορρά παρότι προηγήθηκε με 1-3 στην Τρίπολη, δεν κατάφερε να κερδίσει τον Αστέρα (3-3) και βρίσκεται στο -2 από την κορυφή.
Νίκη-ανάσα για τον Παναθηναϊκό, που με το γκολ του Γερεμέγεφ στις καθυστερήσεις επικράτησε του Παναιτωλικού (1-2) και βρίσκεται πια στην 8η θέση με παιχνίδι λιγότερο, ενώ συνεχίζει να εντυπωσιάζει η Κηφισιά που με το 1-3 στην Κρήτη επί του ΟΦΗ, βρίσκεται πια στην πρώτη εξάδα.
Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 5η αγωνιστική έχει ως εξής:
|1. Ολυμπιακός
|5
|13
|13-3
|2. ΑΕΚ
|5
|13
|6-1
|3.ΠΑΟΚ
|5
|11
|7-4
|4. Άρης
|5
|10
|6-4
|5. Λεβαδειακος
|5
|7
|10-7
|6. Κηφισιά
|5
|7
|9-8
|7. Βόλος
|5
|6
|4-7
|8. Παναθηναϊκός
|4
|5
|6-6
|9. Ατρόμητος
|4
|4
|4-4
|10. Παναιτωλικός
|5
|4
|4-6
|11. ΑΕΛ
|4
|3
|4-5
|12. ΟΦΗ
|4
|3
|3-9
|13. Αστέρας Τρίπολης AKTOR
|5
|2
|6-10
|14. Πανσερραϊκός
|5
|2
|2-10
* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.
Η 5η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτερα (29/9) με την αναμέτρηση Ατρόμητος - ΑΕΛ (19:00)
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (6η)
Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025
18:00: Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης AKTOR
18:30: ΟΦΗ - Άρης
20:30: ΑΕΛ - Βόλος ΝΠΣ
Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025
18:00: Κηφισιά - ΑΕΚ
18:00: Λεβαδειακός - Παναιτωλικός
20:30: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
21:30: Παναθηναϊκός - Ατρόμητος