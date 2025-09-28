Βαθμολογία Super League: Στο ρετιρέ η ΑΕΚ, ανάσα για ΠΑΟ, έχασε έδαφος ο ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός πήραν σπουδαίες νίκες απέναντι σε Βόλο και Παναιτωλικό, την ώρα που ο μεγάλος χαμένος της αγωνιστικής είναι ο Δικέφαλος του Βορρά που σκόνταψε στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα (3-3).

Χέρι-χέρι στην κορυφή συνεχίζουν ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, δίχως όμως την παρουσία του ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος του Βορρά παρότι προηγήθηκε με 1-3 στην Τρίπολη, δεν κατάφερε να κερδίσει τον Αστέρα (3-3) και βρίσκεται στο -2 από την κορυφή.

Νίκη-ανάσα για τον Παναθηναϊκό, που με το γκολ του Γερεμέγεφ στις καθυστερήσεις επικράτησε του Παναιτωλικού (1-2) και βρίσκεται πια στην 8η θέση με παιχνίδι λιγότερο, ενώ συνεχίζει να εντυπωσιάζει η Κηφισιά που με το 1-3 στην Κρήτη επί του ΟΦΗ, βρίσκεται πια στην πρώτη εξάδα.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 5η αγωνιστική έχει ως εξής:

1. Ολυμπιακός 5 13 13-3 2. ΑΕΚ 5 13 6-1 3.ΠΑΟΚ 5 11 7-4 4. Άρης 5 10 6-4 5. Λεβαδειακος 5 7 10-7 6. Κηφισιά 5 7 9-8 7. Βόλος 5 6 4-7 8. Παναθηναϊκός 4 5 6-6 9. Ατρόμητος 4 4 4-4 10. Παναιτωλικός 5 4 4-6 11. ΑΕΛ 4 3 4-5 12. ΟΦΗ 4 3 3-9 13. Αστέρας Τρίπολης AKTOR 5 2 6-10 14. Πανσερραϊκός 5 2 2-10

* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η 5η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτερα (29/9) με την αναμέτρηση Ατρόμητος - ΑΕΛ (19:00)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (6η)

Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025

18:00: Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης AKTOR

18:30: ΟΦΗ - Άρης

20:30: ΑΕΛ - Βόλος ΝΠΣ

Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025

18:00: Κηφισιά - ΑΕΚ

18:00: Λεβαδειακός - Παναιτωλικός

20:30: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

21:30: Παναθηναϊκός - Ατρόμητος