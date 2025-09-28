Ένα τέτοιο ματς, μόνο ο ΠΑΟΚ μπορούσε να το χάσει μέσα από τα χέρια του. Απέναντι στη δεύτερη χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος, ο Δικέφαλος, αν και είχε αέρα δύο τερμάτων, τιμωρήθηκε σκληρά από τον Αστέρα (3-3) και δεν λέει να σηκώσει κεφάλι!

«Τρελό» παιχνίδι στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», με πέντε τέρματα σε ένα ημίχρονο. Ο Αστέρας Aktor προηγήθηκε με το «καλησπέρα», ο ΠΑΟΚ το γύρισε και έδειξε να «καθαρίζει» το ματς με αέρα δύο τερμάτων αλλά το γκολ του Εμμανουηλίδη στο φινάλε του α΄μέρους, ήρθε να υπενθυμίσει στους Θεσσαλονικείς πως παραδοσιακά στην Τρίπολη τα πράγματα δεν είναι εύκολα... Και ο Δικέφαλος το βίωσε με τον πιο σκληρό τρόπο, αφήνοντας απέναντι στη δεύτερη χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος, δύο πολύτιμους βαθμούς (3-3) που τον βυθίζουν σε ακόμη μεγάλη εσωστρέφεια και προβληματισμό!

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου φρόντισε να «φρεσκάρει» πόδια και μυαλό, αφήνοντας στον πάγκο Αντρίγια και Οζντόεφ. Ο ΠΑΟΚ κινήθηκε με τον Παβλένκα κάτω από την εστία, τους Κένι - Τέιλορ στα άκρα της άμυνας, έχοντας τον Κεντζιόρα δίπλα στον Λόβρεν. Στα χαφ, αμετακίνητος ο Μεϊτέ με παρτενέρ τον Καμαρά και μπροστά τους Τάισον, Κωνσταντέλια και Ντεσπόντοφ με τον Τσάλοβ στην κορυφή της επίθεσης.

Για τους γηπεδούχους Αρκάδες, ο Παπαδόπουλος ήταν κάτω από τα γκολπόστ, με τους Πομόνη, Φερνάντες, Ιβάνοφ και Σίπτσιτς να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας. Ο Αλάγκμπε αγωνίστηκε με τον Έντερ στα χαφ, ο Μούμο στο «δέκα» πίσω από τον Μακέντα, ενώ στα «φτερά» κινήθηκαν οι Καλτσάς - Εμμανουηλίδης.

Ορμώμενος από το ένστικτο της επιβίωσης, ο Αστέρας φρόντισε να ζορίσει τον ΠΑΟΚ με την έναρξη του ματς. Μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Μεϊτέ έχασε τη μπάλα χωρίς πίεση και οι γηπεδούχοι με πρωταγωνιστή τον Μακέντα είπαν «ευχαριστώ» στο δώρο. Ο Ιταλός φορ, όπως και πέρσι, τιμώρησε τον ΠΑΟΚ για το φθηνό λάθος και πλάσαρε τον Παβλένκα για το 1-0. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να «χτίσουν» πάνω στο μομέντουμ τους και στο 14΄ είχαν μία ακόμη στιγμή από στατική φάση με την γρήγορη εκτέλεση φάουλ από τον Φερνάντες, με τη μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει στην αγκαλιά του Τσέχου κίπερ.

Ο ΠΑΟΚ όμως βρήκε σφυγμό, είχε προσωρινά απαντήσεις και σε διάστημα 13 λεπτών, πέτυχε τρία γκολ. Παρά την ψυχρολουσία, οι φιλοξενούμενοι μπήκαν στο κάδρο στο 15΄, καταγράφοντας την πρώτη τους μεγάλη ευκαιρία αλλά ο Σίπτσιτς φρόντισε να κόψει κάθε απειλή, ένα βήμα πριν τη γραμμή της εστίας, και συγκεκριμένα την κεφαλιά του Τάισον μετά από γύρισμα του Ντεσπόντοφ. Οι... μπούκες του Βούλγαρου εξτρέμ στην περιοχή του Αστέρα, έφεραν τον ΠΑΟΚ στην άσπρη βούλα, όπως συνέβη και στο 19'. Ο Ντεσπόντοφ επιχείρησε να μπει στην περιοχή από τ΄ αριστερά, όμως ανατράπηκε από τον Φερνάντες. Η φάση πέρασε από τον έλεγχο του VAR και ο άσος του ΠΑΟΚ εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι, δίνοντας απόλυτη ισορροπία για το 1-1.

Πριν ολοκληρωθεί το 30λεπτο, ο Δικέφαλος έφτασε στη μεγάλη ανατροπή μέσα από μία φάση εξαιρετικής συνεργασίας, με τον Μεϊτέ να δίνει στον Τσάλοβ, ο Ρώσος στον Τάισον, που έστρωσε στον Κωνσταντέλια, και εκείνος με ένα άψογο τελείωμα λίγο έξω από την περιοχή, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Παπαδόπουλου για το 1-2.

Όσο όμως ο ΠΑΟΚ έδινε δικαιώματα, σε ένα ματς πολλών λαθών και αμυντικής αστάθειας, ο Αστέρας φώναζε «παρών». Ο γρίφος της δύσκολης εξίσωσης για τους Αρκάδες όμως ήταν δεδομένα ο Γίρι Παβλένκα, τον οποίο προσπάθησαν να νικήσουν δις αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Στο 29΄ ο Μακέντα πήρε την κεφαλιά, με τον πορτιέρε του ΠΑΟΚ να αποκρούει ενστικτωδώς και στη συνέχεια οι γηπεδούχοι είχαν και δοκάρι σε σουτ του Μουνιόθ.

Ό,τι δεν πέτυχε στην αμέσως επόμενη φάση ο ΠΑΟΚ, βγαίνοντας ταχύτατα στο ανοιχτό γήπεδο με τον Κωνσταντέλια και τον Ντεσπόντοφ, σε μία στιγμή αιφινιδιασμού για τον Αστέρα, το πέτυχε στο 33' όταν ο Τσιμεντερίδης πήγε στο VAR για να εξετάσει την φάση στην οποία ο Τσάλοβ βρέθηκε στο έδαφος μετά από χτύπημα στο πρόσωπο από τον Φερνάντες. Δεύτερο πέναλτι για τους Θεσσαλονικείς, με τον Ντεσπόντοφ να αφήνει τη μπάλα στον Τσάλοβ, ο οποίος έγραψε από την άσπρη βούλα το 1-3.

Το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου θα μπορούσε να... σβήσει το ματς στο 43' σε μία απίθανη φάση, με τον Ντεσπόντοφ να βγάζει πάρε - βάλε μπαλιά στον Τάισον, αλλά ο Βραζιλιάνος έχασε την ισορροπία του και δεν πρόλαβε να την «τσιμπήσει». Και επειδή η Τρίπολη είναι έξοδος... κινδύνου για τον ΠΑΟΚ, οι Αρκάδες φρόντισαν να επιβεβαιώσουν τη φήμη τους και να ξαναμπούν στο ματς στο φινάλε του α΄μέρους! Ο Μακέντα έκανε το σουτ, ο Παβλένκα είχε απάντηση σε πρώτο χρόνο, με τον Εμμανουηλίδη να παίρνει το ριμπάουντ και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με την βοήθεια του δοκαριού (2-3), σε μία φάση που η άμυνα του Δικεφάλου ήταν και πάλι απούσα. Σε μία φάση που ο ΠΑΟΚ αποδείχθηκε ιδανικός αυτόχειρας καθώς θα μπορούσε να πάει στα αποδυτήρια με αέρα δύο τερμάτων. Μία φάση που ενδεχομένως είναι και το σημείο καμπής του ματς που «διαβάζει» εξαιρετικά ο Αστέρας, πατώντας πάνω στην απίστευτη αφέλεια που δεδομένα θα έδειχνε ο αντίπαλος στην επανάληψη.

Σε φρενήρη... ρυθμό, λοιπόν, εμφανίστηκαν και στο β΄μέρος Αστέρας και ΠΑΟΚ, με τους μεν Αρκάδες να ψάχνουν το γκολ που θα ακινητοποιούσε τους φιλοξενούμενους και τους δε Θεσσαλονικείς τον τρόπο για να «κλειδώσουν» το ματς. Νωρίς νωρίς και συγκεκριμένα στο 53΄ ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε σε διπλή αλλαγή με Οζντοέφ και Αντρίγια μέσα, βγάζοντας τους Καμαρά - Τάισον. Διπλή αλλαγή και για τον Αστέρα Aktor, με τους Έντερ και Μακέντα να αποχωρούν, αφήνοντας τη θέση τους για Μπαρτόλο και Γκιοακίνι.

Ό,τι καλύτερο είχε να δείξει ο ΠΑΟΚ, προτού.... βυθιστεί στην τρικυμία, ήταν μία φάση στο 62΄όταν ο Αντρίγια έφυγε γρήγορα στην αντεπίθεση, βρέθηκε σε θέση βολής από τα αριστερά, όμως το σουτ του κατέληξε ελάχιστα άουτ. Από εκείνο το σημείο, ο ΠΑΟΚ τα έκανε όλα λάθος, βγάζοντας μία φοβική προσέγγιση στο ματς, κάνοντας το ένα λάθος μετά το άλλο. Και όταν από τον κανόνα δεν εξαιρείται ούτε ο Παβλένκα, τότε δεδομένα τα πράγματα θα ζορίσουν. Πολύ.

Ο Αστέρας επένδυσε πάνω στην εύθραυστη ψυχολογία του ΠΑΟΚ, τα έπαιξε όλα γι΄όλα και στο 71΄ και σε μία «περίεργη» φάση, μετά το σουτ του Μπαρτόλο, η μπάλα στρώθηκε στον Τζοακίνι, ο οποίος πλάσαρε πάνω στον Παβλένκα, με τον Τσέχο να «ολιγωρεί» για το 3-3.

Ένας ΠΑΟΚ που «πληγώθηκε» κυρίως πνευματικά, μη έχοντας για αρκετά λεπτά το «καθαρό» μυαλό να επιστρέψει στο ματς, το οποίο είχε... γεμάτα 25 λεπτά αγώνα.

Δύο ευκαιρίες του Κωνσταντέλια, αλλά και το πλασαριστό σουτ του Ιβανούσετς δεν βρήκαν εστία, με τον Λόβρεν να χάνει την «κλασσικότερη» ευκαιρία του αγώνα. Στο 82΄ο Κροάτης στόπερ βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι ανενόχλητος έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, αλλά... κατάφερε να αστοχήσει με κεφαλιά προ κενής εστίας.

Με τη συμπλήρωση 90 λεπτών αγώνα, ο Αστέρας έμεινε με παίκτη λιγότερο, έπειτα από δεύτερη κίτρινη κάρτα του Πομόνη για καθυστέρηση, λεπτό που τα «αίματα» άναψαν και έξι λεπτά καθυστερήσεων να μένουν στην κλεψύδρα.



Το σουτ του Κωνσταντέλια ήταν η τελευταία αξιόλογη «ασπρόμαυρη» ευκαιρία, με τον ΠΑΟΚ να «πετά» δύο ακόμα βαθμούς στην Τρίπολη σε ένα παιχνίδι... δικό του. Δύο ακόμα απαιτητικά παιχνίδια για τους Θεσσαλονικείς με ταξίδι στο Βίγκο και φιλοξενία στην Τούμπα του Ολυμπιακού, με τα ανεπιτυχή αποτελέσματα να είναι τέσσερα συνεχόμενα και τον Δικέφαλο να ψάχνει εναγωνίως «ανάσα».

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Αστέρας (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος, Πομόνης, Φερνάντες, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Μούμο, Έντερ(63΄Μπαρτόλο), Αλάγκμπε(70΄Αλμύρας), Καλτσάς(85΄Χαραλαμπόγλου), Εμμανουηλίδης(85΄Κετού), Μακέντα(63΄Τζοακίνι)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Τέιλορ, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μεϊτέ, Καμαρά(53΄Οζντόεφ), Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ(70΄Ιβανούσετς), Τάισον(53΄Ζίβκοβιτς), Τσάλοβ(70΄Γιακουμάκης)