Τα στιγμιότυπα του «πράσινου θριάμβου» στη Βέρνη (vid)

Δείτε και θυμηθείτε πώς ο Παναθηναϊκός πέρασε εμφατικά από τη Βέρνη, επικρατώντας με 1-4 της Γιουνγκ Μπόις στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.
