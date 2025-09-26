Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Τα στιγμιότυπα του «πράσινου θριάμβου» στη Βέρνη (vid) 26-09-2025 00:40 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Young Boys ΠΡΟΣΩΠΑ Κάρολ Σφιντέρσκι Ανάς Ζαρουρί 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Δείτε και θυμηθείτε πώς ο Παναθηναϊκός πέρασε εμφατικά από τη Βέρνη, επικρατώντας με 1-4 της Γιουνγκ Μπόις στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Εξυπηρετεί μόνο τη γειτονιά, περιμένεις να μπουν τα υλικά ένα ένα: Το πιο φρέσκο σουβλάκι της Αθήνας εξαντλείται σε λίγες ώρες menshouse.gr Ο γρίφος του Αϊνστάιν: Εάν δώσεις τη σωστή απάντηση στην σπαζοκεφαλιά που το 99% δεν μπορεί, τότε έχεις IQ 130 menshouse.gr «Τι κάνει ο άρρωστος;»: Η σοκαριστική σκηνή με την 8χρονη Ιωάννα στην πρεμιέρα του «Να με λες μαμά» πάγωσε το κοινό dailymedia.gr Απότομη αλλαγή του καιρού: Πότε αρχίζει το κρύο που θα θυμίζει χειμώνα instanews.gr Αποδεικνύει γιατί ήταν η νο1 επιλογή του στο 9: Γι’ αυτό ο Βιτόρια τον ήθελε σαν τρελός menshouse.gr Βλέπεις ταινία με Μάθιου ΜακΚόναχι. Είναι καλή menshouse.gr Τα είπε όλα με 3 λέξεις: Η απάντηση Αλαφούζου για τις φήμες περί Αγγελικούση instanews.gr Πώληση δικαιωμάτων Τσάμπιονς Λιγκ: Τι αλλάζει για τους συνδρομητές και την τσέπη τους εάν η UEFA κλείσει deal με Netflix – Amazon dailymedia.gr Τα στιγμιότυπα του «πράσινου θριάμβου» στη Βέρνη (vid) SHARE