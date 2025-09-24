Μια ανακάλυψη του Παπαδόπουλου σε πτώση του Ταρέμι και ένα ακόμα γκολ του Ιρανού έβαλαν τον Ολυμπιακό με 0-2 από το 18’ στην Τρίπολη. Ο Αστέρας μείωσε στο 94΄ με τον Εμμανουλίδη (1-2) αλλά οι Πειραιώτες πήραν το πρώτο τρίποντο στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Μετά τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά της αναμέτρησης, η πρώτη ευκαιρία ανήκε για τον Ολυμπιακό με το μακρινό σου του Πνευμονίδη να φεύγει αρκετά μέτρα έξω από την εστία του νεαρού Κακαδιάρη που έκανε ντεμπούτο με τους Αρκάδες. Στο 10ο λεπτό του αγώνα ο Ολυμπιακός κέρδισε ανύπαρκτο πέναλτι καθώς η πτώση του Ταρέμι δεν φαίνεται να προκαλείται από το μαρκάρισμα του Σίπσιτς. Ο Ιρανός ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε για το 0-1 των Πειραιωτών, πετυχαίνοντας το τρίτο του συνολικά τέρμα με τα «ερυθρόλευκα» σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Πρώτο τέρμα που πετυχαίνει φέτος ο Ολυμπιακός σε πρώτο ημίχρονο αγώνα.

Στο 18ο λεπτό οι «ερυθρόλευκοι» απλοποίησαν ακόμη περισσότερο την κατάσταση μετά από ωραία ανάπτυξη και τελείωμα ξανά από τον Ταρέμι για το 0-2! Οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήλεγχαν απόλυτα το παιχνίδι και κυκλοφορούσαν με σχετική ευκολία τη μπάλα. Η πρώτη καλή στιγμή για τον Αστέρας Aktor ήρθε στο 30', μετά από ωραία συνεργασία των γηπεδούχων, γύρισμα του Άλχο και προβολή του Χαραλαμπόγλου μέσα στην περιοχή που έφυγε όμως άουτ. Μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους οι Πειραιώτες διατήρησαν την υπέροχη τους και οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με το σκορ υπέρ τους (0-2).

Με την επανέναρξη του δευτέρου μέρους ο Ολυμπιακός απείλησε την εστία των γηπεδούχων με το σουτ του Γιαζίτσι να μπλοκάρεται από τον Κακαδιάρη. Στο 55' ο Αστέρας Aktor έχασε μεγάλη στιγμή για να μειώσει το σκορ, αλλά ο Πασχαλάκης απέκρουσε εντυπωσιακά το πλασέ του Χαραλαμπόγλου από πλάγια θέση. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν στα επόμενα λεπτά να ανεβάσουν ακόμη περισσότερο την ένταση και την πίεση τους προκειμένου να βρουν ένα τέρμα που θα τους έβαζε ξανά στην διεκδίκηση του ματς.

Στο 63' ο Αστέρας Aktor είχε καλή στιγμή για να βρει το 1-2, αλλά ο Εμμανουηλίδης αστόχησε από πλεονεκτική θέση. Ένα λεπτό αργότερα, η ομάδα του Σάββα Παντελίδη απείλησε ξανά με δυνατό σουτ του Πομόνη από πλάγια θέση να φεύγει άουτ. Οι Αρκάδες ήταν αρκετά επικίνδυνοι στην αντεπίθεση και έφτασαν μία... ανάσα από το γκολ, όμως ο Εμμανουηλίδης δεν βρήκε το στόχο σε τετ α τετ με τον Πασχαλάκη. Ο Ολυμπιακός απείλησε ξανά μετά από αρκετή ώρα μετά από φάση διαρκείας και άστοχο σουτ του Ελ Κααμπί μέσα από την περιοχή. Ο Αστέρας Aktor κατάφερε να πετύχει το γκολ που έψαχνε στο δεύτερο μέρος με τον Εμμανουηλίδη να σκοράρει εκτός περιοχής με ωραίο σουτ στις καθυστερήσεις για το τελικό 1-2 και την πρώτη νίκη του Ολυμπιακού στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Καλογερόπουλος (65΄ Κοστίνια), Μπιανκόν, Μάντσα, Μπρούνο, Γκαρθία (77΄ Λιατσικούρας), Νασιμέντο (65΄ Έσε), Γιαζίτσι (77΄ Ελ Κααμπί), Καμπελά (65΄ Ποντένσε), Πνευμονίδης, Ταρέμι.

Αστέρας Aktor: Κακαδιάρης, Σίπσιτς, Καστάνο (46΄ Μούμο), Τριανταφυλόπουλος, Άλχο, Πομόνης, Γιαμπλόνσκι (46΄ Έντερ), Αλμύρας, Μπαρτόλο (46΄ Καλτσάς), Εμμανουηλίδης, Χαραλαμπόγλου.