Φετφατζίδης: «Μου είχε μιλήσει για ενδιαφέρον από Ελλάδα ο Ρεμπρόφ, είναι μεγάλος προπονητής» (vid)

Το όνομα του Σεργκέι Ρεμπρόφ βρίσκεται στο προσκήνιο για τον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον Γιάννη Φετφατζίδη σε πρόσφατη συνέντευξή του να αναφέρεται με τα καλύτερα λόγια στον Ουκρανό προπονητή.

Ο Φετφατζίδης στη συνέντευξη που παραχώρησε στους Betarades, ρωτήθηκε για το ποιος προπονητής τον βοήθησε περισσότερο, αναφέροντας την συνεργασία που είχε με τον Σεργέι Ρεμπρόφ στην Αλ Αχλί.

Παράλληλα ο έμπειρος μεσοεπιθετικός, αποκάλυψε ότι ο Ρεμπρόφ του είχε μιλήσει για το ενδιαφέρον που υπήρξε από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στο παρελθόν, ενώ τον χαρακτήρισε μεγάλο προπονητή.

«Ο Ρεμπρόφ με βελτίωσε πολύ στην Αλ Αχλί κι έκανε πολύ καλή χρονιά με αυτόν. Είναι μεγάλος προπονητής. Μου είχε μιλήσει εμένα για την Ελλάδα, μου είχε πει «με θέλει η ΑΕΚ, με θέλει ο ΠΑΟΚ», μου τα είχε πει.

Το σκεφτόταν, γιατί να μην το σκεφτεί. Κακά τα ψέματα τώρα 5 μεγάλες ομάδες τους αρέσει όλους, δεν θα πουν όχι, είναι ομάδες που δεν μπορεί να αρνηθεί εύκολα κάποιος», ανέφερε ο Γιάννης Φετφατζίδης.