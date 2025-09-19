ΑΕΚ: Τα υψηλά επίπεδα ετοιμότητας και προσαρμογής Γκρούγιτς και Ζοάο Μάριο και η… σφαγή στον μεσοεπιθετικό χώρο

Ο Μάρκο Νίκολιτς εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίηση του για τα επίπεδα ετοιμότητας και προσαρμογής των Μάρκο Γκρούγιτς - Ζοάο Μάριο. Με τον πρώτο, να παίρνει στο Αιγάλεω το πρώτο του 90λεπτο έχοντας επιβλητική εικόνα στον άξονα και τον δεύτερο, να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με την φανέλα της ΑΕΚ!

Είναι ξεκάθαρο, πως τα δυο τελευταία χρονικά μεταγραφικά αποκτήματα της Ένωσης, μπαίνουν πλέον γερά στην εξίσωση και διεκδικούν ακόμα και φανέλα βασικού. Αρχής γενομένης από το παιχνίδι της Κυριακής στη Λάρισα.

Οι επιλογές που έχει πλέον στα χέρια του ο Νίκολιτς, με την ολική ενσωμάτωση και των Γκρούγιτς-Ζοάο Μάριο, είναι τόσες πολλές που πραγματικά, θα γίνει… σφαγή όχι μόνον για την ενδεκάδα αλλά και για την αποστολή. Ιδίως στον μεσοεπιθετικό χώρο, ο Σέρβος τεχνικός έχει να διαχειριστεί ένα ρόστερ υπέρ-πλήρες, με παίκτες υψηλής ποιότητας.

Αναφέρω της πρώτης γραμμής ενδεικτικά: Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Γκρούγιτς, Περέιρα (επιστρέφει σιγά-σιγά) είναι μια πεντάδα που διεκδικεί τις δυο θέσεις του άξονα στο 4-4-2, ενώ πιο μπροστά, υπάρχουν οι επιλογές των: Ελίασον, Κοϊτά, Κουτέσα, Ζοάο Μάριο, Γκατσίνοβιτς (επιστρέφει και εκείνος σιγά-σιγά), Γιόβιτς, Ζίνι, Πιερό που διεκδικούν τέσσερις θέσεις στην μεσοεπιθετική γραμμή.

Προφανώς, υπάρχουν και συμπληρωματικές επιλογές τόσο στον χώρο του άξονα όσο και στην μεσοεπιθετική ζώνη όπως οι: Γιόνσον, Λιούμπισιτς, Καλοσκάμης, που μπορούν να δώσουν λύσεις.

Το θετικό είναι ότι μπροστά, υπάρχει ένα άκρως απαιτητικό πρόγραμμα με πέντε παιχνίδια σε δυο εβδομάδες στο οποίο όλοι θα χρειαστεί να βοηθήσουν. Και όλοι, θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση και έτοιμοι ανά πάσα στιγμή καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς έχει αποδείξει πως η κάθε απόφαση που παίρνει έχει να κάνει και με την εικόνα που υπάρχει στις προπονήσεις.

Γερά στην εξίσωση Γκρούγιτς και Ζοάο Μάριο

Από εκεί και πέρα οι προχθεσινές δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς, φωτογραφίζουν το πόσο ικανοποιημένος έμεινε πρώτα απ’ όλα από τον βαθμό ετοιμότητας των Μάρκο Γκρούγιτς - Ζοάο Μάριο αλλά και τη διάθεση που έβγαλαν. Ακόμα και σε ένα γήπεδο ακατάλληλο, όπως το χωράφι του Αιγάλεω. Ο πρώτος, είχε ένα γεμάτο παιχνίδι κόντρα στο Σίτι. Και η παρουσία του, ήταν επιβλητική στον άξονα. Κυριολεκτικά δέσποζε, με ή χωρίς την μπάλα.

Ανασταλτικά έπαιζε πανέξυπνα αναχαιτίζοντας τις επιθέσεις των αντιπάλων, ενώ και δημιουργικά, ήταν πολύ-πολύ σημαντικός στο build up καθώς από τα πόδια του περνούσε όλο το παιχνίδι της ΑΕΚ. Από μια δική του πάσα μάλιστα, ξεκίνησε το 0-1 καθώς αυτός είναι που βρήκε κάθετα με ακρίβεια τον Πενράις στο ανέβασμα. Γενικότερα ο Γκρούγιτς είναι ένας παίκτης του άξονα με πολύ υψηλά επίπεδα τεχνικής κατάρτισης, που εκμεταλλεύεται άριστα το κορμί του για να προστατέψει την μπάλα κι από εκεί και πέρα με την εμπειρία του, την εξυπνάδα του αλλά και την ποδοσφαιρική του αντίληψη λειτουργεί σαν ένας εγκέφαλος μπροστά από τα στόπερ που καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον ρυθμό αλλά και το χτίσιμο των επιθέσεων. Σήμερα το είδαμε να το κάνει σε ένα δύσκολο τερέν παίζοντας 90λπετο.

Ο Ζοάο Μάριο αγωνίστηκε ως αλλαγή στο Αιγάλεω μπαίνοντας στο 60 και πηγαίνοντας αριστερά. Ο Πορτογάλος σίγουρα θα προτιμούσε να κάνει το ντεμπούτο του σε ένα ανθρώπινο γήπεδο και όχι στο χωράφι του Σταύρος Μαυροθαλασσίτης όμως παρ’ όλα αυτά δεν επηρεάστηκε. Έβγαλε διάθεση και καλά επίπεδα ετοιμότητας, έχοντας δυο ωραίες κινήσεις, με… χάιλαιτ την ποδιά σε αντίπαλο του και το σουτ που αν δεν κόντραρε μάλλον θα πήγαινε μέσα. Είναι δεδομένο πως ο Ζοάο Μάριο με την τεράστια ποιότητα που διαθέτει, την εμπειρία και τις παραστάσεις που έχει, θα αποτελέσει πολύ σύντομα έναν παίκτη πρώτης γραμμής για την ΑΕΚ προσφέροντας της λύσεις κυρίως στο δέκα, αριστερά όπως σήμερα ακόμα και δεξιά αν χρειαστεί!