Aπίστευτη ατυχία στον Άρη: Νοκ άουτ για Αγρίνιο και ο Άλβαρο, «τρέχει» για Κηφισιά

Η ατυχία χτυπά ξανά την πόρτα των κιτρινόμαυρων!

Στον Άρη επικρατεί αναστάτωση, καθώς προέκυψε σοβαρό πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Πέδρο Άλβαρο. Ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός ταλαιπωρείται από λοίμωξη στο πόδι, γεγονός που τον θέτει εκτός μάχης για τον αυριανό αγώνα Κυπέλλου με αντίπαλο τον Παναιτωλικό.

Η κατάσταση του είναι τέτοια που δεν μπορεί καν να φορέσει παπούτσια, με αποτέλεσμα το ιατρικό επιτελείο της ομάδας να τον υποβάλει άμεσα σε αυστηρή φαρμακευτική αγωγή, ώστε να περιοριστεί η ενόχληση και να προχωρήσει η αποθεραπεία.

Ως προς το τι θα ακολουθήσει, όλα παραμένουν ανοιχτά. Αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες να είναι έτοιμος για τον κρίσιμο αγώνα πρωταθλήματος με την Κηφισιά είναι μοιρασμένες – περίπου 50%-50% – και θα εξαρτηθούν από το πώς θα ανταποκριθεί ο ποδοσφαιριστής στη θεραπεία μέσα στις επόμενες ημέρες.