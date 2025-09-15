Ο Τύπος της Δευτέρας κατακεραυνώνει τον Παναθηναϊκό, πανηγυρίζει για το χάλκινο της Ελλάδας και καταγράφει την αλλαγή στην ΑΕΚ του Νίκολιτς.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Αν κάποιος έλεγε πριν απ' τη σέντρα ότι η Κηφισιά θα ρίξει τον Παναθηναϊκό στο... καναβάτσο, ίσως να προκαλούσε γέλια. Τώρα όμως, μόνο οι φίλοι της Κηφισιάς γελάνε. Οι "μπλε" του... Ζηρίνειου βρήκαν τους "πράσινους" του Βιτόρια και τους έκαναν... κηδεία στο Πανθεσσαλικό στάδιο με ήρωα τον τρομερό Τετέι. Ο Παναθηναϊκός έδειξε όλα τα του τα προβλήματα μαζεμένα. Άμυνα; Για γέλια. Πειθαρχία; Ανύπαρκτη. Πάθος; Μόνο στα λόγια. Κι όταν απέναντί σου έχεις μία ομάδα που δεν έχει τίποτα να χάσει και έναν επιθετικό σε βραδιά... πορτογαλικού ρυθμού, τότε το σκορ έρχεται φυσιολογικά: 3-2, με ανατροπή παρακαλώ, υπέρ της νεοφώτιστης Κηφισιάς. Ο Ανδρέας Τετέι αποφάσισε ότι το χθεσινό βράδυ θα είναι δικό του. Άνοιξε το σκορ με ωραίο τελείωμα, "σέρβιρε" το δεύτερο και ξεκίνησε τη φάση του τρίτου. Τι άλλο να κάνει δηλαδή; Έπλενε και τις φανέλες άμα χρειαζόταν...

Απ' την άλλη στον Παναθηναϊκό... να τους κλαίνε οι ρέγγγες. Η άμυνα ήταν για σεμινάριο κακού, με τους Τουμπά και Μπράουν να κάνουν τον Τετέι να μοιάζει με τον Εμπαπέ των βορείων προαστίων. Ο Βιτόρια, αντί να ψάχνει τη λύση, μοιάζει να ψάχνει GPS για να βρει το πού βρίσκεται η ομάδα του. Η ουσία; Ο Παναθηναϊκός παραμένει χωρίς νίκη και με μόλις ένα βαθμό στο πρωτάθλημα. Με τέτοια εικόνα, πρωταθλητισμός δεν γίνεται ούτε σε Football Manager. Ίσως ήρθε η ώρα για (νέα) επανεκκίνηση.

ΝΙΚΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - LIVE SPORT

Ο ΠΑΟΚ τα βρήκε όλα στρωμένα στα πόδια των παικτών στο γήπεδο της Λεωφόρου. Ουδέτερο γήπεδο, με άδειες εξέδρες, που πρακτικά σημαίνει συνθήκες οι οποίες δεν ήταν σε θέση να δημιουργήσουν από... μόνες τους την παραμικρή ανησυχία. Αλλά και ο ΟΦΗ, από τη μεριά του, δεν κατάφερε να τον κοντράρει στα ίσια, καθώς σε κανένα σημείο του ματς δεν έδειξε τη δυνατότητα να απειλήσει ουσιαστικά. Όσα κι αν λέει το τελικό σκορ, το 2-1 ήρθε στο ρελαντί, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, σε ένα άνισο ματς που δεν ήταν δυνατόν να φτάσει σε διαφορετικό αποτέλεσμα...

Ο αγώνας θα μπορούσε να έχει τελειώσει με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Όμως, ο ΠΑΟΚ δεν ένιωσε την ανάγκη να συνεχίσει με πατημένο το γκάζι, προτίμησε τη συντήρηση από ένα τρίτο γκολ που θα του έδινε μεγαλύτερη σιγουριά, το έριξε για λίγο στο σορολόπ, τα χρειάστηκε κάπως όταν ο ΟΦΗ μείωσε σε 2-1, αλλά και πάλι ήταν τέτοια η διαφορά μεταξύ των αντιπάλων που δεν γινόταν να ανατρέψει δραματικά την κατάσταση και να αλλάξει τα πράγματα.

ΑΛΕΞΗΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ - ΦΩΣ

Χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική μας. Το άξιζε, το διεκδίκησε, το κυνήγησε, το κατέκτησε! Μια Εθνική από ατόφιο χρυσάφι. Γιατί αυτό το χάλκινο ήταν σαν χρυσό. Τεράστια η επιτυχία. Μετά από 16 χρόνια ξαναβρεθήκαμε στο βάθρο. Το κλάμα των Αντετοκούνμπο, Παπανικολάου, Σλούκα και των υπόλοιπων παιδιών μάς υπενθύμισε ότι οφείλουμε άπαντες να στεκόμαστε δίπλα τους ακόμη και στις δύσκολες στιγμές. Τα όσα συνέβησαν μετά τον ημιτελικό με την Τουρκία και η προσπάθεια ισοπέδωσης μίας ομάδας που ούτως ή άλλως είχε κάνει υπέρβαση φτάνοντας στους «4» δείχνει ότι είμαστε η χώρα της υπερβολής. Υπερενθουσιαζόμαστε εύκολα και τα ισοπεδώνουμε όλα δίχως να χρειαστεί να βουτήξουμε τη γλώσσα στο μυαλό μας. Η γαλανόλευκη παρέα που βρέθηκε σε Κύπρο και Λετονία, φτάνοντας στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, κατάφερε να πετύχει κάτι που είχαμε να πετύχουμε 16 χρόνια.

Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της επιτυχίας; Αντιλαμβάνεστε για ποιον λόγο έπρεπε άπαντες να σταθούμε κοντά τους μετά την ήττα από την Τουρκία; Δηλαδή οι «ξερόλες» ήθελαν περισσότερο το μετάλλιο από τους διεθνείς μας που αντί να κάνουν βουτιές στις θάλασσες έλιωναν στις προπονήσεις για να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο Ευρωμπάσκετ; Πολλά μπράβο λοιπόν σε καθέναν ξεχωριστά. Από τον τελευταίο φροντιστή έως τον μέγιστο αρχηγό της Εθνικής, Κώστα Παπανικολάου. Από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο έως τον γυμναστή. Από τον Βασίλη Σπανούλη έως τον Νίκο Ζήση.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Τον περασμένο Ιούνιο ο Νίκολιτς παρέλαβε μια ΑΕΚ που το μεγαλύτερο από τα πολλά ζητήματά της ήταν πως είχε ξεμάθει να κερδίζει. Και για να είμαι πιο ακριβής, που έβρισκε πάντα έναν τρόπο όχι απλώς για να μην κερδίζει, αλλά ακόμα και για να χάσει. Τι κατάφερε μέσα σε λιγότερο από τρεις μήνες ο Νίκολιτς; Έφτιαξε μια ΑΕΚ που πλέον έχει μάθει ξανά να κερδίζει. Μ’ όποιον τρόπο απαιτεί κάθε φορά η περίσταση. Αλλά με απόλυτη αποτελεσματικότητα.

Η ΑΕΚ έχει κάνει τρεις νίκες στα τρία ματς που έχει παίξει στο πρωτάθλημα. Δεν ήταν κανένα από αυτά ντέρμπι, αλλά πρέπει να πάω πολύ πίσω στον χρόνο για να βρω ένα ανάλογο ξεκίνημα. Πάλι χωρίς ντέρμπι. Επίσης η ΑΕΚ ακόμα στο πρωτάθλημα δεν έχει δεχτεί γκολ. Μηδέν και το είπε πρώτο-πρώτο και ο Νίκολιτς στις δηλώσεις του μετά το χθεσινό παιχνίδι. Ο Στρακόσα έχει γίνει ο τερματοφύλακας που θέλει και ονειρεύεται και έχει ανάγκη κάθε μεγάλη ομάδα. Που θα μπορεί να ακουμπήσει πάνω στα γάντια του και να αισθανθεί σιγουριά. Τη σιγουριά πως στη μία στραβή, θα είναι εκεί για να ισιώσει τα πράγματα. Τεράστια υπόθεση αυτό, για να μπορούν όλοι οι υπόλοιποι να κυνηγούν αυτό που χρειάζεται η ΑΕΚ, για να παίρνει τις νίκες.

ΝΙΚΟΣ ΤΖΟΥΑΝΝΗΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Καλά είναι τα λόγια, ακόμα καλύτεροι οι υψηλοί στόχοι, ωστόσο ο καθρέπτης είναι το γήπεδο και εκεί πρέπει όλοι όσοι τάζουν τίτλους και μεγαλεία, να αποδεικνύουν ότι μπορούν και να το πετύχουν. Γιατί η πραγματικότητα είναι σκληρή για τον Παναθηναϊκό. Εξαιρετικά σκληρή. Και με εμφανίσεις ανάλογες με τα ματς απέναντι στον Λεβαδειακό και την Κηφισιά, οι Πράσινοι ούτε κούπα... καφέ δεν θα σηκώσουν στο τέλος της σεζόν.

Ο Ρουί Βιτόρια ανέλαβε την ευθύνη για το στραπάτσο της ομάδας του στον Βόλο και η αλήθεια είναι ότι είναι ο βασικός υπεύθυνος γι' αυτό το αγωνιστικό χάλι που παρουσίασε στο Πανθεσσαλικό. Ο Παναθηναϊκός έμοιαζε απροετοίμαστος, ήταν «άχρωμος», παθητικός και - σε αρκετά σημεία του αγώνα - προβληματικός.

Και φυσικά δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Πολύ περισσότερο όταν έχει προηγηθεί το κάζο στην πρεμιέρα του Τριφυλλιού στο ελληνικό πρωτάθλημα και η απώλεια δύο βαθμών στη Λεωφόρο από τον Λεβαδειακό. Ο πορτογάλος προπονητής και οι ποδοσφαιριστές του, όχι μόνο δεν έμαθαν από το πάθημα, αλλά φρόντισαν να δείξουν στο ματς με την Κηφισιά ότι είναι και... κακοί μαθητές. Αυτή δεν είναι νοοτροπία πρωταθλητισμού, αλλά μια προβληματική προσέγγιση και ένα βάσανο που πρέπει να αντιμετωπίσει ο Βιτόρια το συντομότερο δυνατό. Γιατί και αυτός πλέον είναι με την πλάτη στον τοίχο και πρέπει άμεσα να αποδείξει ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω στο πρωτάθλημα. Το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό αποκτά πλέον ξεχωριστή σημασία και ο πάγκος του Τριφυλλιού έγινε ξαφνικά... ηλεκτρικός.

