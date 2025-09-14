Σε ένα τρελό παιχνίδι στη έδρα της Λεβάντε, η Μπέτις επέστρεψε από το 2-0 και με γκολ του Φορνάλς στο τέλος πήρε ένα βαθμό (2-2).

Είναι αναλόγως αν θέλεις να δεις το ποτήρι μισοάδειο ή μισογεμάτο. Η Μπέτις έσωσε τον βαθμό στην έδρα της Λεβάντε (2-2), αλλά μετά από πέντε αγωνιστικές έχει μόλις μία νίκη και έχει χάσει πολύτιμο έδαφος.

Οι Λεβαντίνοι ξεκίνησαν εντυπωσιακά την αναμέτρηση και προηγήθηκαν από νωρίς με 2-0 χάρη σε τέρματα των Ρομέρο (2’) και Ετά Εγιόνγκ (10’). Σταδιακά, η ομάδα του Πελεγκρίνι ξεπέρασε το σοκ και παρά το ακυρωθέν γκολ του Αλτιμίρα (23’), μείωσαν στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με τον Ερνάντες σε 2-1.

Πάνω-κάτω η μπάλα στην επανάληψη με πολλές εκατέρωθεν φάσεις, με τον Πάμπλο Φορνάλς να γράφει το 2-2 στο 81ο λεπτό, με το ματς να γίνεται ροκ και τις δύο ομάδες να έχουν τις στιγμές τους για να πάρουν στο τέλος το τρίποντο.

Λίγο αργότερα, η Οσασούνα συνέχισε την σταθερή της πορεία και με το 2-0 επί της Ράγιο Βαγεκάνο (15’ Ρουμπέν Γκαρσία, 77’ Μπενίτο), σκαρφάλωσε στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας.