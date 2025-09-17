MENU
«Λάμπρος Κατσώνης» / Cosmote Sport 4HD
1η αγωνιστική League Phase
Λεβαδειακός
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
2 1
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
Διαιτητης
  • Ζαμπαλάς Σπυρίδων (Ηπείρου)
  • VAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας)
  • AVAR: Μπεκιάρης Δημήτριος (Κορίνθου)
Βοηθοι
  • Μηνούδης Ιωάννης (Πιερίας)
  • Βαλιώτης Θωμάς (Λάρισας)
Τεταρτος
  • Γεωργόπουλος Νικόλαος (Αρκαδίας)
Σκορερς
  • 12 Κεντζιόρα (αυτογκόλ)
  • 40 Βήχος
Κιτρινες καρτες
  • 31 Μπάλτσι
  • 32 Γκούμας
  • 36 Φίλων
Σκορερς
  • 36 Τσάλοβ
Κιτρινες καρτες
  • 38 Μιχαηλίδης
  • 43 Μπιάνκο

Live: Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ

