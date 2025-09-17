Μόλις 54' χρειάστηκε ο Λεβαδειακός για να φορτώσει τον αλλού γι΄αλλού ΠΑΟΚ με τέσσερα γκολ (4-1) στην πλάτη (!), κάνοντας ονειρικό ξεκίνημα στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson! Το απόλυτο... μηδέν για τους Θεσσαλονικείς.

Ο Λεβαδειακός πιστοποίησε και στη διοργάνωση του Κυπέλλου, στη νεοσύστατη League Phase πως δεν θα... χαριστεί σε κανέναν. Κάθε άλλο... Συμπαγείς, σοβαροί και αποτελεσματικοί οι γηπεδούχοι αιφνιδίασαν και κατάφεραν να «βραχυκυκλώσουν» τον ΠΑΟΚ που εμφανίστηκε πολύ κατώτερος των προσδοκιών και έφυγε από τη Λιβαδειά με τέσσερα γκολ στην πλάτη. Απόγευμα ποδοσφαιρικής απογείωσης για το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλο που δρέπει τους καρπούς της δουλειάς του.

Ο Δικέφαλος ταξίδεψε στο «Λάμπρος Κατσώνης» χωρίς τους Ντεσπόντοφ - Κωνσταντέλια, αλλά και τους Παβλένκα, Λόβρεν, Οζντόεφ και Γιακουμάκη που έμειναν στη Θεσσαλονίκη λόγω αποφόρτισης. Στα... πιτς μπήκε και ανήμερα του αγώνα ο Τζόντζο Κένι καθώς εμφάνισε συμπτώματα ίωσης. Οι απουσίες έφεραν τον Γκουγκεσασβίλι κάτω από την εστία, με τους Σάστρε - Τέιλορ στα άκρα και κεντρικό αμυντικό δίδυμο τους Κεντζιόρα - Μιχαηλίδη. Στα χαφ αγωνίστηκαν οι Μπιάνκο - Καμαρά, στην πρώτη εμφάνιση του Ιταλού στον άξονα, με τον Ιβανούσετς στο «δέκα», μπροστά του τον Τσάλοβ και στα «φτερά» τον Ζίβκοβιτς και τον 17χρονο Μπέρδο.

Όπως επιτάσσει ο νέος κανονισμός του Κυπέλλου, που «απαιτεί» τη χρησιμοποίηση ενός παίκτη γεννημένου το 2004 ή αργότερα, στην 11άδα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Στην αντίπερα όχθη, ο Λεβαδειακός επιστράτευσε τρεις... πιτσιρικάδες στην αρχική σύνθεση, με τους δύο μάλιστα, να είναι παιδιά της ακαδημίας του ΠΑΟΚ. Τόσο ο Κωνσταντίνος Γκούμας όσο και ο Ταξιάρχης Φίλων αγωνίζονταν μέχρι πέρσι με τη φανέλα του ΠΑΟΚ Β.

Μάλιστα, ο δεύτερος έμελλε να πληγώσει την πρώην ομάδα του, καθώς μόλις στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης, έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα της Βοιωτίας. Μετά από ατομική ενέργεια του Φίλων που κινήθηκε ταχύτατα και πανέξυπνα στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ, γύρισε τη μπάλα στη μικρή περιοχή και ο Κεντζιόρα την έστειλε στα.. λάθος δίχτυα για το 1-0. Ήταν η πρώτη ηχηρή προειδοποίηση στο σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Χωρίς να θέλξει ιδιαιτέρως, ο ΠΑΟΚ έψαξε τις στιγμές του για απάντηση, αλλά αρκέστηκε σε ένα πρώτο 45λεπτο με μόλις τέσσερις τελικές, μία στην εστία. Στο 19' , σημειώθηκε η πρώτη αξιόλογη φάση για τους Θεσσαλονικείς, με τον Καμαρά να παίρνει την κεφαλιά από σέντρα του Ζίβκοβιτς, η οποία κατέληξε ψηλά από πολύ καλή θέση. Ο Αντρίγια προσπάθησε να δημιουργήσει και στο 27΄, με συρτή σέντρα από τα δεξιά, αλλά ο Ιβανούσετς που βρέθηκε μόνος στη μικρή περιοχή, πλάσαρε ελάχιστα άουτ. Οχτώ λεπτά αργότερα, οι φιλοξενούμενοι έφεραν το ματς στα ίσα, όταν ο Ζαμπαλάς καταλόγισε πέναλτι μετά από σπρώξιμο του Φίλων στον Μπέρδο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Τσάλοβ ανέλαβε την εκτέλεση, αρκετά οριακή, ο Λοντίγκιν έπεσε σωστά, βρήκε τη μπάλα που πήρε μία... περίεργη τροχιά και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1.

Κυνικός και αποτελεσματικός, ο Λεβαδειακός δεν άφησε τον ΠΑΟΚ σε κανένα σημείο να νιώσει το αίσθημα υπεροχής, να πάρει τα ηνία του ματς και να επιβάλλει το ρυθμό του. Στο 40' έβαλε νέες βάσεις στο παιχνίδι και πήρε εκ νέου κεφάλι στο σκορ. Σε ένα απόγευμα κάκιστης λειτουργίας του Δικεφάλου στα μετόπισθεν, το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου βρήκε το δεύτερο γκολ από στατική φάση. Εξαιρετική κίνηση και πλάγια εκτέλεση φάουλ από τον Λεβαδειακό, ο Βήχος νίκησε εύκολα τον Γκουγκεσασβίλι για το 2-1, που οδήγησε τις δύο ομάδες στην ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Το ματς όμως είχε ακόμη πολύ δρόμο και τα χειρότερα για τον ΠΑΟΚ ήρθαν στο β΄μέρος, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να δίνει νέα πνοή στην ομάδα του με τριπλή αλλαγή, φέρνοντας μέσα Κωστή, Συμελίδη και Τσοκάι. Ο Λεβαδειακός ρόλαρε εξαιρετικά και με τις αλλαγές αλλά δεν έλεγε «όχι» και στα... δώρα του Δικεφάλου, όπως αυτό που έκανε ο Κεντζιόρα με ένα αχρείαστο σπρώξιμο στον Φίλων, φέρνοντας τους Βοιωτούς στην άσπρη βούλα. Δοκάρι και μέσα η εκτέλεση του Πεντρόσο για το 3-1, σοκάροντας τον Δικέφαλο.

Και όσο ο ΠΑΟΚ έμοιαζε ακόμη... ζαλισμένος, ο Λεβαδειακός «γκάζωνε» ακόμη περισσότερο, και στο 53΄ βρήκε και τέταρτο γκολ! Με σουτ από το ύψος της περιοχής σε μία ακόμη στιγμή απόλυτης αμυντικής αδράνειας του ΠΑΟΚ, ο Μανθάτης νίκησε τον Γκουγκεσασβίλι για το 4-1.

Τάισον, Μύθου και Πέλκας επιστρατεύθηκαν άρον άρον από τον Λουτσέσκου (55') σε μία προσπάθεια να σώζει ό,τι σώζεται ενώ ακολούθησαν και οι Μπάμπα - Μεϊτέ. Τίποτα όμως δεν μπορούσε να χαλάσει το ονειρικό ξεκίνημα του Λεβαδειακού στο Κύπελλο, που δείχνει πως φέτος παίρνει... κεφάλια και ο ΠΑΟΚ το βίωσε με οδυνηρό τρόπο. Τρεις βαθμοί για τους Βοιωτούς, μηδέν για τους Θεσσαλονικείς που οφείλουν να προβληματιστούν βαθύτατα για την εικόνα τους στη Λιβαδειά...

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Φίλων(58΄Παλάσιος), Κάτρης, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Τσιμπόλα(81΄Λιάγκας), Μανθάτης, Πεντρόζο, Γκούμας(46΄Κωστή), Μπάλτσι(46΄Τσοκάι), Βέρμπιτς(46΄Συμελίδης)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Γκουγκεσασβίλι, Τέιλορ(66΄Μπάμπα), Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Σάστρε, Καμαρά, Μπιάνκο(66΄Μεϊτέ), Ιβανούσετς(56΄Πέλκας), Ζίβκοβιτς, Μπέρδος(56΄Τάισον), Τσάλοβ(56 Μύθου).