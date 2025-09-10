Σουάρες: Τρεις αγωνιστικές τιμωρία - Έφτυσε μέλος των Σιάτλ

Το MLS προχώρησε σε μια σκληρή απόφαση κατά του Λουίς Σουάρες, τιμωρώντας τον με επιπλέον τρεις αγωνιστικές μετά το περιστατικό που σημάδεψε τον τελικό του Leagues Cup.

Ο Ουρουγουανός επιθετικός της Ίντερ Μαϊάμι φέρεται να έφτυσε μέλος του τεχνικού επιτελείου των Σιάτλ Σάουντερς στη διάρκεια του αγώνα, γεγονός που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

Η πειθαρχική επιτροπή της λίγκας δεν έμεινε αμέτοχη και αποφάσισε να επιβάλει νέα τιμωρία στον Σουάρες.

Έτσι, ο 37χρονος άσος δεν θα είναι διαθέσιμος για τα επόμενα τρία παιχνίδια της Ίντερ Μαϊάμι, σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν, αφήνοντας τον Λιονέλ Μέσι και την ομάδα του Τάτα Μαρτίνο χωρίς ένα από τα βασικά τους «όπλα» στην επίθεση.